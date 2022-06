El Clínico San Carlos, Wayra (Telefónica) y Roche eligen a startups con soluciones en oftalmología Comunicae

jueves, 2 de junio de 2022, 17:10 h (CET) Presentadas en rueda de prensa las startups ganadoras de la primera edición de Púlsar by Roche, la primera aceleradora española en el ámbito de las enfermedades oculares El uso de realidad virtual para favorecer el diagnóstico y el desarrollo de soluciones innovadoras para enfermedades oftalmológicas, robots capaces de realizar inyecciones seguras para el tratamiento de enfermedades oftálmicas crónicas o plataformas digitales personalizadas para prevenir la aparición de la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE). Estas son algunas de las soluciones propuestas por las startups ganadoras de la primera edición de Púlsar by Roche, la aceleradora de innovación lanzada recientemente por Wayra (grupo Telefónica) y Roche Farma con la participación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que es la primera de este tipo impulsada en España.

Las startups ganadoras fueron dadas a conocer en una rueda de prensa en la que participaron representantes de las tres entidades implicadas en Púlsar by Roche, y donde se abordaron también los últimos avances en oftalmología. En el encuentro, se analizó la prevalencia, incidencia y los factores de riesgo de las principales enfermedades oftalmológicas, con especial énfasis en las patologías de retina. En España hay unas 70.000 personas con ceguera legal debido a las enfermedades de la retina1.

En este sentido, el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos, doctor Julián García Feijoo, destacó que, “si bien en los últimos 20 años ha habido grandes avances, sigue faltando una mayor integración de las herramientas diagnósticas en la vida del paciente, y programas como este nos van a ayudar a lograrlo”. Púlsar, además, puede aportar ayuda a la oftalmología “dentro de áreas como la humanización y la mejora de los circuitos de atención de los pacientes”.

Cabe destacar que, sin olvidar a la catarata, que es la principal causa de ceguera reversible, la DMAE y el glaucoma son las principales causas de ceguera irreversible en países como España, de forma que “todo lo que pueda ayudar al diagnóstico de estas patologías va a ayudar no solo a los pacientes, sino a la sociedad en su conjunto debido al gasto sanitario que provocan y la discapacidad visual que generan”.

Por su parte, María Luaces, co-directora de Innovación del Hospital Clínico San Carlos, subrayó que este tipo de iniciativas que contribuyen a la mejora de la calidad de vida del paciente son “muy importantes, pues contribuyen a la creación de un hub de innovación, en el que se invita y se colabora con todo tipo de organizaciones externas”.

Para Santiago Conesa, Ophthalmology iSquad Leader en Roche, las iniciativas innovadoras, como Púlsar, “suponen un paso adelante en nuestro compromiso como compañía de convertirnos en partners del sistema sanitario, ayudando a otras empresas a aportar soluciones y favoreciendo que lleguen al mercado y a los pacientes de la manera más ágil posible”. En esta línea, Micaela Martelli, directora de eHealth de Telefónica, insistió en que “Púlsar es una forma muy fácil de atraer innovación, combinando la visión que puede tener una compañía como Roche con la tecnología que puede aportar Wayra y la experiencia en el área de oftalmología que tiene el Hospital Clínico San Carlos de Madrid”.

En relación con esta afirmación, Mónica Palomanes, directora de Integrated Portfolio Strategy de Roche Farma, subrayó que hay en Púlsar “proyectos muy sólidos, con muy buena oferta de valor para poder seguir aprendiendo y construyendo soluciones que puedan ayudar a los pacientes con patologías graves de la retina”. En este sentido, Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid, reforzó la idea de que “las mejores soluciones para los pacientes saldrán a la luz como resultado de juntar a ambas industrias: una gran corporación y startups”.

Por su parte, Federico Plaza, director de Corporate Affairs de Roche Farma, advirtió sobre la necesidad de “buscar “la innovación allí donde esté y que las ideas se conviertan en realidades lo antes posible. Para el paciente, su salud no debe depender solamente de un medicamento o de un tratamiento, sino de otros elementos que forman parte de su enfermedad pero que también que formar parte de su salud”.

La selección de startups ganadoras fue el resultado de una jornada de pitch day donde un total de ocho startups finalistas (de una treintena que presentaron candidatura inicialmente) defendieron sus proyectos ante un jurado compuesto por representantes de Roche, Wayra y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Tras un proceso de deliberación, un jurado con integrantes de las tres entidades seleccionó a las cuatro startups ganadoras, que serán las empresas que se beneficiarán del impulso de la aceleradora para poder hacer realidad sus proyectos innovadores. Una de ellas realizará un proyecto piloto en el Hospital Clínico San Carlos.

Las startups seleccionadas fueron las siguientes:

V-Visión , que ofrece un proyecto de soluciones terapéuticas y de diagnóstico mediante aplicaciones de realidad virtual basadas en la nube y siempre con el respaldo de la evidencia científica.

, que ofrece un proyecto de soluciones terapéuticas y de diagnóstico mediante aplicaciones de realidad virtual basadas en la nube y siempre con el respaldo de la evidencia científica. Visiotec , que ha desarrollado un device compacto y fácil de usar para poder realizar Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) desde casa y a un coste inferior a otras pruebas diagnósticas.

, que ha desarrollado un device compacto y fácil de usar para poder realizar Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) desde casa y a un coste inferior a otras pruebas diagnósticas. Retinet , que impulsa un servicio personalizado basado en una plataforma digital para prevenir la aparición de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) con foco en la detección precoz y medicina personalizada.

, que impulsa un servicio personalizado basado en una plataforma digital para prevenir la aparición de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) con foco en la detección precoz y medicina personalizada. Ophthorobotics, que ha presentado el primer sistema totalmente automatizado que, a través de un robot, realiza las inyecciones seguras en el ojo para el tratamiento de enfermedades oftálmicas crónicas. Púlsar by Roche está llamada a convertirse en el referente en este terreno. Para lograrlo, tal como se puso de relieve en la sesión, es clave contar con las mejores ideas, independientemente de dónde se genere, para desarrollar proyectos innovadores que se traduzcan en mejoras reales para la salud y la calidad de vida de los pacientes.

