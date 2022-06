Concluye la Copa Mundial de Ideas 2022 Comunicae

jueves, 2 de junio de 2022, 17:30 h (CET) Patrocinada por la fundación BIC y centrada en el tema: ¿Cómo inspirar la creatividad en la educación? Este 27 de mayo concluyó la 6ta edición de la Copa Mundial de Ideas, una celebración mundial de la creatividad sin ánimo de lucro, impulsada por Actitud Creativa La competición colaborativa, fundada en 2014, busca enseñar a organizaciones, equipos y personas de todos los sectores a liberar el poder del pensamiento creativo al mismo tiempo que contribuyen con ideas para resolver algunos de los grandes retos de la sociedad:

“Sólo con la creatividad y la colaboración de todo el mundo podemos resolver los grandes retos a los que nos enfrentamos” comparte su fundador Juan Prego.

En esta edición participaron 63 ciudades de 25 países, llegando a mas de 250.000 personas de todo el mundo, con 3.800 participantes activos en la plataforma de ideación Creative-OS y mas de medio millar de soluciones presentadas.

La ciudad que contribuyó con la mayor cantidad de ideas fue Stoke-On-Trent de UK. El organizador responsable de esa ciudad es la Staffordshire University de la mano de Karl McCormack quien realizó una serie de sesiones de brainstorming con estudiantes y con personas de toda la ciudad, interesadas en brindar sus ideas.

“Ha sido un evento fantástico, los webinars organizados por Ideas World Cup fueron muy inspiradores y estamos muy orgullosos de recibir este reconocimiento como la ciudad más creativa” comentaba Karl McCormack en el evento de clausura del evento.

Durante la copa mundial de ideas se organizaron 12 webinars temáticos en español e inglés para enseñar e inspirar la creatividad de los participantes a los que se inscribieron más de 400 personas. A estos webinars se sumaron los más de 80 eventos, celebraciones y sesiones de brainstorming convocados por los organizadores de todo el mundo.

Otras ciudades muy activas en la competición y que compartieron el Top Ten de ciudades más creativas -con más ideas presentadas- han sido: Durban (Sudáfrica) Casablanca y Accra (Marruecos), Shelton (USA), Paris (Francia), Melbourne (Australia), Atenas (Grecia), Santiago de Chile (Chile) y Lusaka (Zambia)

Entre todas las ideas se seleccionaron 71 finalistas que recibieron miles de votos y comentarios positivos. De entre las ideas más votadas y comentadas un jurado integrado por miembros de la Creativity Community of Practice, un foro de profesionales comprometido con el desarrollo de las habilidades creativas en el mundo lanzado por la Fundación BIC, seleccionó como idea ganadora la idea aportada por Israel Sornoza, participante de Quito, Ecuador: “Aprende Rapeando”.

Como parte del premio Israel y dos miembros de su equipo participarán en dos semanas de inmersión en el programa de Design Thinking organizado por Actitud Creativa para desarrollar y potenciar el alcance de su idea presentada.

“Creemos que la creatividad es la clave para abrir un mejor futuro“, dijo Alison James, directora ejecutiva de la Fundación Corporativa BIC. “Nuestro objetivo con la participación en Ideas World Cup 2022 es inspirar un movimiento en torno a la creatividad en la educación para personas de todas las edades y orígenes“.

Las ideas seguirán accesibles a todo el mundo en www.ideasworldcup.com y servirán de inspiración para los futuros proyectos de la Creativity Community of Practice (CCoP)

