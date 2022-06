La inmobiliaria El Balcó se encarga de que sus clientes cobren el alquiler sin sorpresas Emprendedores de Hoy

Son muchas las personas a las que les gustaría alquilar vivienda, pero no se han decidido a lanzar su casa al mercado por los riesgos que esto puede implicar. A veces, resulta difícil encontrar inquilinos que quieran pagar un precio justo, que paguen la renta puntualmente y que mantengan en buenas condiciones la propiedad.

Sin embargo, lugares como El Balcó, agencia inmobiliaria en Tarragona, se encargan de ayudar a sus clientes a arrendar sin tener que preocuparse por nada. Esta empresa les garantiza que sacarán el máximo provecho a su inversión, y que esta estará protegida los 365 días del año.

Poner en alquiler una vivienda de la mano de la inmobiliaria El Balcó Estar en el papel de arrendador no suele ser una tarea fácil, y algunas personas no tienen tiempo de ocuparse de las responsabilidades que esto implica. Pensando en todas ellas, la inmobiliaria El Balcó ofrece un servicio integral a quienes deseen alquilar vivienda en Tarragona para rentabilizar su patrimonio, con el gran beneficio de cobrar el alquiler puntualmente y sin sorpresas.

Desde la inmobiliaria se encargan de cada uno de los procesos. Aseguran que, desde la primera visita del cliente hasta la firma del contrato, cuidan cada detalle para que no haya ningún tipo de inconveniente.

Son varios los trabajos que El Balcó realiza. En primer lugar, buscan la máxima valoración que ofrece el mercado según el estado, las características y la ubicación de la vivienda. Después, cuando han dado con el posible inquilino, hacen un estudio de solvencia del mismo y comprueban sus antecedentes de morosidad en el FIM. Por otro lado, contratan un seguro por impago para proteger la renta, y exigen que el inquilino cuente con el de responsabilidad civil. Adicionalmente, cuentan con expertos en derecho inmobiliario para redactar los contratos.

Qué hace la inmobiliaria para encontrar los mejores inquilinos Alquilar una vivienda puede ser complejo. No obstante, no hay nada que temer si este proceso se deja en manos de expertos en el sector, que se enfoquen en encontrar inquilinos serios y responsables.

La inmobiliaria El Balcó, que opera desde el año 2020 en más de 15 municipios de Tarragona, se encarga de encontrar el inquilino más apto para cada nuevo cliente. Esto lo consigue con el uso de reportajes fotográficos profesionales y la promoción en portales inmobiliarios.

Esta agencia es una de las mejor valoradas en Tarragona. A través de su página web, se pueden observar las opiniones de los usuarios y las experiencias que han vivido con la compañía, en cuanto a alquilar vivienda se refiere. Además, en la plataforma se encuentran todos sus canales de contacto y su dirección.



