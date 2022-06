La importancia de la marca personal para emprender y desarrollar una carrera profesional Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 12:52 h (CET)

La humanidad está atravesando actualmente la era de la digitalización, un tiempo que se caracteriza por el cambio de normas en el desarrollo de la vida y del día a día, debido al avance de la tecnología y a los procesos automatizados que esta permite. Esta evolución se potenció con la pandemia y ha generado una inquietud constante por el conocimiento y el aprendizaje, llamado hoy en día el Long Life Learning.

En este contexto, las personas expertas que comparten su conocimiento y que, además, están conectadas a nivel global, pueden acceder a roles de mayor importancia y trascendencia. Para lograr tal objetivo, es conveniente desarrollar una marca personal, lo cual es posible a partir del apoyo que ofrece Tú Marcas la Diferencia, una consultora de marca personal, que cuenta con una metodología innovadora para detectar el talento y contribuir a la creación de proyectos emprendedores y el desarrollo de carreras profesionales.

La creación de una marca personal permite un mayor nivel de independencia Lo primero que hace un consultor de Marca Personal es detectar el talento que una persona tiene para empoderarse, diseñar y construir su marca personal y venderse en el mercado. De esta manera, es posible lograr que un individuo se presente de forma natural, espontánea y transparente, mostrando tanto sus fortalezas como sus debilidades. Esto permite ganar confianza y seguridad y, al mismo tiempo, crear nuevos servicios, negocios y carreras profesionales exitosas.

Siguiendo este camino, una persona se puede convertir en diseñadora y ejecutora de servicios, productos y negocios para dar respuestas ágiles a las nuevas necesidades del mercado. En este sentido, una de las ventajas de contar con el apoyo de una consultora de marca personal como Tú Marcas la Diferencia es la posibilidad de identificar una propuesta de valor que sea distintiva con respecto a lo que ofrecen los competidores. Es decir, detectar y expresar las ventajas que una empresa o un profesional pueden aportar a sus clientes o contratadores.

Con las herramientas que aporta esta empresa, un profesional puede destacar y aprender a comunicar su verdadero valor como empleado. De esta forma, resulta posible cambiar de puesto dentro de una empresa o encontrar un mejor trabajo.

Branding emprendedores en Tú Marcas la Diferencia Según el equipo de Tú Marcas la Diferencia, los emprendimientos requieren pasión y no deben temer a los errores. En este sentido, equivocarse es también una forma de aprender y los traspiés, a veces, incluso, suponen una oportunidad para crecer o innovar.

Por otra parte, la consultora alienta el fortalecimiento del branding en emprendedores, poniendo el foco en los clientes. En esta línea, en vez de colocar en el centro las ventas, resulta necesario concentrarse en aportar valor y soluciones a los clientes. La idea consiste en que al crear un servicio sólido, impecable y resolutivo, las ventas y el éxito llegarán solos.

Tú Marcas la Diferencia es una consultora innovadora de Talento y Marca Personal que cuenta con una metodología única para ayudar a los profesionales a desarrollar su talento y permitir que los emprendedores puedan crear o hacer crecer sus negocios.

La Marca Personal es una herramienta poderosa para tomar consciencia de lo que se es, de por qué se hace y todo lo que puede llegar a ser, para ponerlo en marcha con resultados y beneficios.



