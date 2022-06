Lords & Barbers recibe el premio a la ‘Mejor barbería de España’ Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 12:50 h (CET)

Quienes buscan una barbería en Elche no dudan en acudir a Lords & Barbers, ya que esta se ha convertido en un centro de prestigio donde los hombres acuden siempre que tienen tiempo libre.

El salón de belleza para hombres, que fue fundado en 1999, cuenta con un equipo de barberos maestros de amplia experiencia, los cuales ofrecen a cada uno de sus clientes un trato amable y una atención 100% personalizada.

Por sus cualidades en el servicio, este lugar ha sido merecedor de una variedad de premios. En especial, este 2022 han sumado uno más, conocido como “Mejor Barbería de España”, un galardón que los impulsa a seguir ofreciendo un servicio de alta calidad.

Lords & Barbers, una de las mejores barberías de España El pasado 7 de mayo, en la ciudad de Barcelona, se llevaron a cabo los Premios Nacionales de Barbería. Durante el evento, Lords & Barbers fue galardonada como “La Mejor Barbería de España”, un título que es considerado el más importante del país en lo que respecta a las barberías.

La decisión de premiar a la prestigiosa barbería estuvo en manos de un selectivo jurado conformado por Julia González, Gonzalo Fuster Fabra, Juan Muñoz, Alex Artero y David Rodelas.

A la gala de premios, organizada por Barberías con Encanto y conducida por Jordi Pérez y Virginia Arguello, asistieron más de 100 personas relacionadas con el mundo de la barbería y el estilismo, medios de comunicación social e instituciones profesionales.

El destacado galardón otorgado a Lords & Barbers se incluye en la lista de premios que la barbería ha recibido, entre ellas “Mejor Barbería de Alicante”, “Mejor Barbería Elche” y el Premio 2 Estrellas de calidad Qhair 2021 | Las Estrellas Michelín de las Peluquerías. Además, el CEO del salón de belleza masculino, Abel Pleguezuelos, también ha dejado su nombre en alto al obtener importantes títulos como: subcampeón de España 1997, Campeón Provincial de Alicante 1996 y finalista a mejor barbero en 2016 en la plataforma Barbero 3.0.

Lords & Barbers y sus servicios Hoy en día, este centro tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional gracias a todos los servicios que ofrecen, los cuales permiten a cada uno de los clientes vivir una experiencia de bienestar total.

Quienes acuden a la barbería pueden optar por distintas especialidades de la casa: los cortes de cabello para caballeros, pero también se pueden realizar un arreglo de barba, un black mask, un desrizante, un tinte en el pelo o la barba, color fantasía, mechas o reflejos.

Los profesionales que trabajan en el salón constantemente se están actualizando, por lo que conocen a la perfección las nuevas tendencias en cortes de cabello y, así, complacer a la clientela en todo lo que requieran.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Puertas industriales para el sector logístico La importancia de la marca personal para emprender y desarrollar una carrera profesional The Aroma Trace presenta su producto más innovador Lords & Barbers recibe el premio a la ‘Mejor barbería de España’ El nuevo modo de financiación rápido, confiable y seguro de Préstamos Digital