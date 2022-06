El nuevo modo de financiación rápido, confiable y seguro de Préstamos Digital Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 12:50 h (CET)

Para todas aquellas personas a las que les han rechazado un crédito bancario, los préstamos de capital privado se han convertido en grandes aliados. Con esta modalidad, el anticipo de dinero no lo otorga un banco, sino una empresa prestamista o un prestamista particular.

Sin embargo, cabe destacar que, al igual que con las entidades bancarias, hay de por medio un contrato y un respeto a la normativa vigente. En España, existen varios lugares que ofrecen este servicio, uno de ellos es Préstamos Digital, una empresa que garantiza operaciones 100 % seguras a todos sus clientes.

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar préstamos de capital privado? La primera puerta que se toca a la hora de solicitar un crédito son las entidades bancarias. Sin embargo, hay personas que, tras analizar su historial crediticio en Buró de Crédito, les queda claro que la respuesta del banco será una rotunda negativa. En estos casos, la mejor alternativa es acudir a préstamos de capital privado que tienen el gran beneficio de que no requieren muchos requisitos para ser admitidos.

El proceso de aprobación de un préstamo de capital privado, por lo general, es fácil y rápido. Por ejemplo, la empresa Préstamos Digital únicamente exige contar con una propiedad libre de carga o con poca hipoteca pendiente.

Quienes solicitan este tipo de préstamos pueden destinar el dinero para cualquier fin, ya que el prestamista solo necesita saber cuál será el destino del dinero. No obstante, para acudir a uno es recomendable analizar las finanzas para determinar si se le puede hacer frente al pago.

Solicitar un préstamo a Préstamos Digital Préstamos Digital es una empresa registrada y supervisada por el Banco de España. La misma otorga préstamos con garantía hipotecaria a particulares, autónomos y a empresas por cantidades desde 6.000 hasta 150.000 euros.

Son cinco los pasos que se deben realizar para la aprobación de un préstamo con la mencionada empresa. En primer lugar, el cliente debe llenar una planilla de solicitud digital o contactar a la compañía vía telefónica. Después, se evalúa el caso de forma gratuita y se da una respuesta en menos de 24 horas.

Si el solicitante tiene el perfil para solicitar un crédito, desde Préstamos Digital proceden a tramitar toda la documentación, realizan la tasación y elaboran el contrato que debe ser firmado frente al notario. El último paso es la entrega del dinero, que se hace mediante una transferencia bancaria o cheque.

Son varios los tipos de préstamos de capital privado que brinda la compañía: para reforma de inmuebles, ya sea una casa o un local comercial, para reunificación de deudas, para aceptación de herencia y para autónomos y empresas que necesiten hacerle frente a sus gastos e inversiones.



