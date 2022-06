The Aroma Trace presenta su producto más innovador Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 12:51 h (CET)

The Aroma Trace®, una de las marcas pioneras especializadas en arquitectura sensorial olfativa, lanza TRACE MIST, un nebulizador de alta tecnología único por su versatilidad y eficiencia.

“Nos encontramos con un nicho de mercado que busca tecnología avanzada en dispositivos de marketing olfativo y que a su vez premia la originalidad, así que pensamos inspirarnos en nuestro packaging ganador del premio internacional CLAP a la excelencia en diseño, para dar forma a nuestro nebulizador más innovador en oficinas y en baños, el Trace Mist. Pensamos que diseño y funcionalidad deben ir de la mano”, comenta María Pérez (CEO en España).

TRACE MIST es el único sistema de nebulización con doble alimentación (baterías o electricidad), diez programas de intensidad y horarios, y control a través de su app, según afirman los miembros de la empresa.

El dispositivo convierte el perfume en gaseoso difuminando partículas inferiores a una micra, por lo que el aroma permanece en el ambiente de forma prolongada, aumentando la eficiencia del aroma y con ello los beneficios de que se obtienen del marketing olfativo que son entre otros: refuerzo del recuerdo de marca, incremento en la permanencia de los clientes, generación de visitas recurrentes, incide en las ventas, aumenta el ticket medio, genera sensación de bienestar, etc.

“Cuando comenzamos en 2006, el marketing olfativo era prácticamente un mundo por explorar, hoy se ha constatado como una de las técnicas de marketing offline más reconocidas, es por ello que entre nuestros clientes contamos con grandes corporaciones en el Caribe como Iberostar, Royalton, Meliá con su marca Paradisus, Hilton, Hard Rock Cafe y en Marbella Hotel Nobu, Hotel Puente Romano, Les Roches, entre otros. El fin es ayudar a que los clientes enamoren a sus usuarios, generen mayores ventas y creen identidad de marca”, menciona María.

The Aroma Trace®, tras 16 años de vanguardia en experiencias olfativas y desarrollo de dispositivos de tecnología puntera aplicada al marketing olfativo se posiciona en aeropuertos, hoteles, retail, gimnasios, casinos, farmacias, bancos, etc, de manera nacional e internacional en 47 países. Los mismos aromas pueden ser también disfrutados en casa gracias a la línea HOME.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.