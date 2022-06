Formación intensiva de Yoga y Meditación en Hatha Tradicional, ofertas limitadas para julio y agosto de 2022 Emprendedores de Hoy

El yoga reduce el estrés y ayuda a mantenerse relajado, mejora la coordinación y la concentración, favorece procesos como la digestión, la presión arterial y el sueño. Es una práctica milenaria originaria de la India que sigue ganando adeptos en todo el mundo debido a sus beneficios físicos y psicológicos.

El auge ha provocado una mayor demanda de formaciones de yoga y, en consecuencia, el surgimiento de instituciones especializadas como la Escuela de Yoga Sevilla. Se trata de un centro de yoga especializado en formación para profesores de yoga, además realiza retiros y talleres sobre esta disciplina ancestral.

10 años de práctica intensiva de yoga La Escuela de Yoga Sevilla tiene una trayectoria de 10 años en la formación de esta disciplina. El programa 2022-23 incluye formaciones intensivas y retiros de yoga en las especialidades Hatha y Kundalini. Igualmente, durante los meses de verano contarán con formaciones como hatha yoga 13 dias, julio o agosto, la formación avanzada de 13 dias agosto y la centrada en la meditación, que durará 6 días y se llevará a cabo en agosto. Además de estas, también ofrecen propuestas para gons y cuencos, masaje yoguico o yoga para niños. Así, disponen de una amplia oferta en retiros de entre 3 y 5 dias en junio, julio, agosto y septiembre.

En el calendario 2022 también se incluyen Cursos de Gong, Masaje Yóguico, Yoga en Silla y Formación de profesores para yoga infantil. Es un itinerario de cursos bastante intenso que no solo se concentrará en Sevilla.

En este sentido, anunciaron que, desde mediados de año, está previsto el inicio de los cursos de formación en ciudades como Badajoz. Para el mes de octubre han confirmado que comenzarán las formaciones intensivas de yoga en Murcia y Albacete. La escuela informó que hay atractivas ofertas limitadas para los cursos intensivos que comienzan en julio y agosto.

Certificaciones internacionales importantes Uno de los aspectos más importantes en las formaciones de yoga de esta escuela es que cuentan con certificaciones oficiales a nivel nacional e internacional. Según la institución, esto garantiza cursos de calidad con los que cualquier persona puede impartir clases de esta disciplina. La academia acompaña a los alumnos durante todo el proceso formativo.

Entre las certificaciones que exhibe este centro de enseñanza está la Yoga Alliance con respecto a alumnos y de profesores. Así mismo cuentan con los avales AYPV de la Escuela Internacional de Yoga, del Kundalini Research Institute y de la European Yoga Alliance. Por eso, los profesores que se forman en la Escuela de Yoga Sevilla pueden dictar clases en cualquier parte del mundo.

Esta institución toma muy en serio las formaciones de yoga desde el principio. Cuando hay una persona interesada, esta tiene la oportunidad de probar uno de estos retiros de yoga en Sevilla, para ver si este tipo de yoga consigue cambiar su vida por una otra más tranquila y centrada. También puede entrevistarse con el profesor para aclarar todas la dudas y conocer de primera mano el programa revisando libros y otros materiales. Todo se gestiona de manera transparente para que el aspirante pueda asegurarse que va a iniciar una transformación que afectará el resto de su existencia.



