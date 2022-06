¿Por qué añadir microinfluencers a una estrategia de marketing?, por Brandarmies Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 12:45 h (CET)

El marketing con microinfluencers es un mecanismo publicitario que ha crecido de forma exponencial a lo largo de los últimos años. En las redes sociales han surgido personalidades que con sus contenidos de interés tienen la capacidad de persuadir a grandes audiencias sobre las bondades de un producto o servicio. Estas estrellas digitales son los nuevos portavoces de las empresas.

El fenómeno ha tomado tanto revuelo que ya existen plataformas especializadas como Brandarmies, que se dedican a conectar las empresas con los influencers más adecuados. Identifican para cada marca el perfil más popular dentro del público para que mencione sus productos en los canales digitales.

¿Qué tipos de influencers existen? Brandarmies es una plataforma que funciona como un marketplace de influencers. Los usuarios de las redes sociales se registran en ella y exponen su perfil, en el que incluyen quiénes son y cuáles son sus intereses. Esto les sirve de vitrina para que las agencias de publicidad o las compañías interesadas en desarrollar marketing de influencia los puedan encontrar fácilmente.

Dentro del mundo de los influencers existen distintas categorías que están determinadas por la cantidad de seguidores que tienen estas personas. En ese sentido, los megainfluencers son aquellas personas que poseen una audiencia cautiva por encima del medio millón de seguidores. Los macroinfluencers poseen de 100.000 a 500.000 followers y, los influencers, de 10.000 a 100.000 seguidores.

Los microinfluencers son personalidades que tienen entre 5.000 y 10.000 seguidores. Aunque en términos numéricos pueden parecer menos populares, no significa que tengan una menor credibilidad dentro de sus audiencias. Por el contrario, son personalidades percibidas como altamente especializadas en su área de interés, cuyo público es muy específico y con intereses comunes. Esto significa que los mensajes que emiten son mucho más efectivos, porque vienen de gente real.

Ventajas de incorporar un microinfluencer en la estrategia de marketing Debido a su potencial, los microinfluencers se han convertido en una herramienta muy eficaz para desarrollar estrategias de marketing segmentadas y a bajo coste. Brandarmies explica que gracias a su ascendencia las marcas pueden difundir mensajes de una manera más directa al público que les interesa. La efectividad se fundamenta en que sus recomendaciones se perciben como más personales y sinceras.

La razón, dice Brandarmies, es que estas personas incorporan las marcas que anuncian en sus contenidos habituales, volviéndolas más cercanas a la gente. Según la plataforma, es una opción más efectiva en términos de venta que los anuncios tradicionales en redes sociales. Igualmente, resulta más económica si se evalúa desde el punto de vista de sus resultados.

Un punto clave en este tipo de estrategias es que los microinfluencers, a pesar de ser personas populares, son percibidos como gente común. Son seres humanos con sueños y desafíos similares a los de sus seguidores. Por ello es que sus recomendaciones tienen un mayor nivel de aceptación que aquellas que provienen de tribunas mucho más alejadas de los potenciales compradores.



