El auge del built to rent en España y cómo conseguir un crédito hipotecario, por Navarro Greiling

jueves, 2 de junio de 2022, 12:22 h (CET)

El concepto build to rent o en español “construir para alquilar” está llamando la atención de los inversores españoles, tanto por su rentabilidad como por las oportunidades que presenta.

La razón es muy simple, la mayoría de los habitantes de España, en especial de ciudades grandes como Barcelona o Madrid, prefieren alquilar antes que comprar una propiedad.

Esto se ve favorecido por el cambio de mentalidad de los jóvenes, más dispuestos al alquiler que a la propiedad, ya que no desean hipotecarse para toda la vida y están más abiertos a la movilidad. Por otro, la dificultad económica existente para adquirir una vivienda en propiedad, debido a los bajos salarios y la precariedad laboral.

Navarro Greiling piensa que, a pesar de la incursión de los grandes operadores y fondos de inversión en este segmento, también puede ser una buena opción para los pequeños inversores. Actualmente, los créditos con garantía hipotecaria (préstamos personales garantizados por una propiedad), pueden constituirse en una herramienta flexible para empezar un proyecto con base en este nuevo concepto.

La idea de construir propiedades como edificios o comunidades para alquilar, desde hace 2 años, ha tomado un fuerte impulso en toda España como un negocio rentable y apto para la sociedad actual.

Basándose en esto, las empresas y corporaciones han empezado grandes proyectos y promociones en todo el país con el objetivo de ofrecer pisos nuevos para su alquiler. Las ciudades con un mayor número de iniciativas de este nuevo concepto build to rent son Barcelona y Madrid. Por supuesto, en todo el país se ha registrado un aumento considerable de promotoras, consultoras e inversores que están apostando por proyectos relacionados con este nuevo concepto.

Entre las muchas razones de estas apuestas, se encuentran las iniciativas por parte de la inversión de fondos y socimis (grupo de inversión en activos inmobiliarios) en la construcción de viviendas para alquiler.

Basándose en esto, Navarro Greiling empresa experta en el sector inmobiliario, explica que es un gran momento para que los pequeños inversores aprovechen este auge y la facilidad actual de obtener un crédito hipotecario.

Ventajas del build to rent En Europa, los grandes inversionistas y compañías del sector están apostando por el build to rent a escala mayor. Además, en potencias mundiales como Estados Unidos, el mercado del alquiler profesional ha crecido de forma exponencial y se espera que continúe así en los próximos años. La razón principal de este crecimiento en Europa, España y otros países como Estados Unidos es la alta demanda de pisos en alquiler como consecuencia del aumento de las propiedades en venta y la precariedad laboral. En su mayoría, las personas prefieren alquilar antes que comprar una propiedad, incluso a largo plazo, tanto por los motivos ya mencionados como por la tendencia al viaje constante.

Por lo tanto, para los emprendedores este nuevo boom del sector inmobiliario es una gran oportunidad, ya que se trata de un activo refugio con un gran retorno de inversión. Además, estos cuentan con expertos como Navarro Greiling que ofrecen servicios de gestión y negociación profesional para la compra de propiedades en España.

Navarro Greiling se especializa en los procesos de gestión y negociación inmobiliaria con suma experiencia en el área de alquiler y activos hoteleros. Por lo tanto, es una gran opción para quienes buscan ayuda y asesoría profesional antes, durante y después de entrar en el negocio del build to rent en España.



