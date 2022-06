Infocopy perfecciona los espacios de trabajo inteligentes Comunicae

jueves, 2 de junio de 2022, 14:10 h (CET) Una plataforma para reuniones remotas, con voto electrónico certificado y actas digitales que favorecen el aprovechamiento de recursos, la nueva solución de Infocopy que no requiere de la descarga de ningún software en los dispositivos de los empleados Infocopy, líder de soluciones de impresión, consultor de procesos de negocio y Business Partner Premium de Kyocera Document Solutions, ha conseguido integrar personas y tecnología con seguridad jurídica, logrando un entorno transversal y conectado. Y es que la compañía ofrece una nueva plataforma para reuniones remotas, pero también presenciales o híbridas, que incluye la útil opción del voto electrónico y la cómoda realización de actas digitales, además de la posibilidad de convocar de forma rápida y sencilla a los asistentes

Certificación óptima de procesos: el voto electrónico certificado

La transformación digital en el mundo empresarial y de la administración pública se ve como una nueva oportunidad, tanto para empresarios, empleados, organismos públicos y ciudadanos. Siempre con la vista puesta en lograr mayor rentabilidad, optimizar la experiencia de cliente y ciudadanos o ahorrar en costes TI.

Sin embargo, y con el objetivo de una optimización de recursos, estos apartados debían incluir una mejor adaptación de las personas a los procesos de participación, siempre certificando la privacidad de cada individuo en base a todo voto emitido. También una correcta adaptación y ejecución de toda acta de reunión.

Gracias a la plataforma con opción de voto electrónico certificado de Infocopy para todo tipo de reuniones empresariales y organizativas, ya es posible imposible identificar a quién corresponde cada voto cifrado. También se logra tener la total certeza de que se realiza una votación y un recuento preciso de todos los votos emitidos. Además, sin necesidad de descargar ningún software concreto en los dispositivos personales, garantizando el cumplimiento de las normas y el buen gobierno corporativo.

Ventajas de las actas digitales

Además, Infocopy pretende, gracias a estas novedades, una mejor adaptación de las personas a los procesos de participación y el envío de actas de forma automática, con todo lo recogido en una reunión y los votos perfectamente contabilizados, gracias a su funcionalidad de grabación de las sesiones.

En definitiva, una excelente forma de ahorrar tiempo y recursos al automatizarse múltiples tareas, a la vez que se agilizan las tomas de decisiones. También es una muy buena manera de fomentar la eficiencia de procesos y la sostenibilidad, al aprovechar mejor los recursos y evitar desplazamientos innecesarios. Por otro lado, los procesos propios de esta plataforma suponen la realización de actas con total validez legal.

El archivo en papel no resulta imprescindible a efectos legales

Según Diego Laurenti, Gerente de Infocopy, “en definitiva, una vez se tiene claro que es posible prescindir totalmente de los procesos tradicionales, manteniendo exclusivamente metodologías digitales con validez legal como, por ejemplo, esta plataforma para reuniones remotas, es cuando nuestros clientes comprueban todas las posibilidades que se derivan de la transformación digital y sus numerosas ventajas”.

