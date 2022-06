50 Aniversario Motosprint Comunicae

jueves, 2 de junio de 2022, 14:18 h (CET) Motosprint cumple 50 años, es por este motivo que durante todo el año han preparado varios eventos, promociones, sorteos y regalos para poder celebrar este 50 aniversario con sus clientes y amigos Motosprint surge de la pasión por el deporte y por las motos. Es la visión de una oportunidad de negocio. En los años 70 no había ni motos, ni cascos ni ropa para motorista de importación que en otros países sí estaban disponibles.

Teresa Carrillo Raigada y Montserrat Travesset Ribó, mujeres pioneras en el mundo del motociclismo en Andorra, junto a Lluís Moliné Armengol, todo un deportista y amante de las motos y el esquí alpino (participó con España en las olimpiadas de invierno en Cortina d'Ampezzo en 1956) fundaron Motosprint en 1972.

Visionarios y emprendedores, vieron la oportunidad de negocio al ofrecer al colectivo motero la posibilidad de poder adquirir accesorios de marcas de calidad, fabricadas en otros países a precios más bajos o razonables, ya que en Andorra no había los excesivos impuestos que existían en los años 70. Comprar en Andorra estaba de moda.

Con esta visión de futuro y el entusiasmo de los 3 fundadores por el motociclismo, hicieron realidad un gran sueño empresarial. En 1972 Motosprint abrió sus puertas con una tienda especializada en ropa y accesorios para el equipamiento del motorista.

En mayo de 2022 Motosprint cumple 50 años y sigue con la misma ilusión y pasión del primer día gracias a la confianza y fidelidad de sus clientes que se han convertido en amigos, a los que les dan desde aquí un reconocimiento por acompañarles durante tantos años.

La profesionalidad, conocimiento y buen hacer del equipo hace que Motosprint sea un referente en Andorra para todos los aficionados y usuarios del motociclismo.

A día de hoy Motosprint cuenta con 1000 m2 de tienda y un parking cubierto, así como con una gran variedad de marcas de calidad: AGV, Arai, Nolan, Spidi, Shoei, Shark, Midland, Helite, OnBoard, Hebo, Sena, Falco, TCX, Clover, Givi, Nexx… cada una especializada en lo suyo, ya sea cascos, chaquetas, pantalones, botas, guantes, etc., y es distribuidor oficial de la prestigiosa marca holandesa Rev’it.

Motosprint se ha convertido en un colaborador de innumerables eventos y actos donde las motos son la máxima prioridad. Rodi Book, Cherokee Rider, Artic, Bassella Race, Rider 468 de Andorra, Spidi Tour, Birraider, ZClub, Club BMW boxer…

En 2017 Oriol Puig Bultó, cofundador de Bultaco, pionero del off-road en España en las décadas de los 50 y en ese momento Director de la Comisión Técnica de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) se convirtió en el primer embajador de lujo y miembro honorífico de Motosprint.

Motosprint no es solo una tienda, es un sentimiento, la esencia de vivir, una genuina experiencia en dos ruedas que ya hace 50 años que late con fuerza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.