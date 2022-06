Melena Marketing, la pequeña agencia que ayuda a pymes a destacar entre la competencia Emprendedores de Hoy

Contar con un comercio online, bien sea a través de una página web o redes sociales, contribuye, hoy en día, a ir un paso adelante de la competencia, llegar fácilmente a los clientes potenciales y vender en mayor volumen un producto o servicio. La era de la digitalización ha hecho que alcanzar clientes potenciales por internet sea imprescindible para cualquier empresa.

No obstante, son varios los procesos que se deben realizar para el debido funcionamiento de un e-commerce.

Por este motivo, en la actualidad existen lugares especializados que se encargan de encaminar a los emprendedores al éxito, como por ejemplo, la agencia en Costa del Sol Melena Marketing, la cual se enfoca en la transformación digital de pequeñas y medianas empresas.

Conseguir una transformación digital gracias a Melena Marketing Melena Marketing es una agencia de marketing digital que destaca por ser la responsable de que muchas pymes de todos los sectores en Costa del Sol hayan logrado una transformación digital y alcanzar multitud de clientes potenciales, gracias a su pequeño, pero consolidado equipo de informáticos, diseñadores y expertos en mercadotecnia y a sus económicos precios.

La agencia se encarga de cada uno de los procesos que son imprescindibles para la digitalización de una marca, empezando desde cero. Por un lado, se aboca a crear, gestionar y promocionar las redes sociales. Por otra parte, realiza todo lo relacionado con la publicidad de Google que es tan necesaria para acercarse a los clientes potenciales.

La identidad de la marca es fundamental para cualquier empresa, pues es el gran secreto para impactar en la mente de los consumidores. Melena Marketing también toma las riendas de este proyecto, realizando la creación del logo, la misión, la visión y los valores, la selección de colores, la tipografía, diseño, entre otras cosas más.

Adicionalmente, el equipo se ocupa de la creación de páginas web, enfocándose siempre en que tengan un diseño gráfico, usabilidad y experiencia de usuario 100 % agradable para que los clientes se sientan satisfechos mientras navegan y hacen una compra.

La importancia de acudir a profesionales cuando se quiere digitalizar un negocio Alcanzar clientes potenciales por internet es la tendencia que marca el comercio actual. Por esa razón, cualquier producto o servicio que se ofrezca tiene mucha competencia, por lo que resulta esencial marcar la diferencia. Esto se puede lograr dejando el proyecto en manos de especialistas en marketing digital.

Agencias como Melena Marketing han sido una pieza clave para las pequeñas y medianas empresas de Costa del Sol, ya que las han ayudado a definir su estrategia de posicionamiento, a alcanzar visibilidad, a captar a más clientes y, por consiguiente, a aumentar las ventas de un determinado sector.



