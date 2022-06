Permiso C1-97, el carnet creado para conducir autocaravanas Emprendedores de Hoy

Para conducir una autocaravana en España, es necesario obtener un permiso C1-97. Este permiso de conducción puede obtenerse a partir de los 18 años y es adecuado para personas que conduzcan caravanas de más de 3.500 kg de peso.

Los vehículos que contempla este permiso no están destinados al uso profesional y, por tanto, no tienen que cumplir con la instalación de un tacógrafo. Autoescuela 2000 cuenta con más de 45 años de experiencia en el mundo de la enseñanza y de los permisos de conducción en la Comunidad de Madrid. Este carnet se obtiene aprobando tres exámenes: uno teórico específico de 20 preguntas y máximo 2 fallos y dos prácticos, de maniobras y circulación.

Particularidades del permiso C1-97 El permiso C1-97 es una variante para uso no profesional del carnet C1. Por eso, aunque comparten características, esta extensión tiene algunas particularidades. Además de tener 18 años o más, las personas que quieran esta licencia deben tener ya el permiso de conducción B. Asimismo, los conductores deberán recibir una formación teórica específica sobre caravanas, realizar prácticas de maniobras y, por último, prácticas de circulación.

Las clases que ofrece Autoescuela 2000 a sus alumnos son totalmente personalizadas y sus altos estándares de calidad garantizan buenos resultados en la obtención de este carnet. Los precios de sus cursos son muy accesibles e incluyen el material necesario. De hecho, la academia cuenta con un tipo de camión adaptado a los requisitos de esta formación, uno de los pocos homologados en España.

En cuanto a los profesores, todos los expertos de Autoescuela 2000 están totalmente capacitados para impartir clases sobre vehículos pesados como las autocaravanas y siempre están al tanto de las últimas novedades para asegurar el bienestar de los alumnos.

Motivos por los que elegir a Autoescuela 2000 para obtener el permiso C1-97 Autoescuela 2000 es la única escuela en la Comunidad de Madrid homologada para impartir cursos enfocados a la conducción de autocaravanas.

Para sacarse este carnet, los alumnos deben aprobar un examen teórico, seguido por dos prácticos. El primero de ellos es una prueba en circuito cerrado, con maniobras como el aparcamiento, la “L” marcha atrás y la aproximación al muelle de carga. El segundo consiste en un examen de circulación con situaciones de tráfico real. Las prácticas de conducción de maniobras con este vehículo se llevan a cabo en la misma pista donde se efectúan los exámenes, con la ventaja que ello supone. Gracias a esto, aumentan las posibilidades de aprobado y se ahorra tiempo y dinero en clases.

Autoescuela 2000 garantiza una enseñanza de calidad para aquellos que quieran conseguir el permiso C1-97, un permiso especial para las autocaravanas que se mueven por todo el país. Para obtener más información, se puede consultar su página web o acudir a uno de sus centros.



