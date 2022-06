Las arañas vasculares en cara y varices de la mano de Centro de Estudios Vasculares de Madrid Emprendedores de Hoy

La enfermedad varicosa es una alteración que se presenta por un flujo alterado de la sangre, el cual hace que las venas superficiales adquieran un aspecto anormalmente tortuoso. Esta enfermedad afecta a una buena parte de la población mundial y, aunque puede presentarse tanto en hombres como en mujeres, son estas últimas las que más la padecen. Se estima que un 80% de mujeres en todo el mundo presentan algún grado de enfermedad varicosa, por lo que es necesario brindar el acceso oportuno a tratamientos que detengan o disminuyan el problema.

Si bien la mayoría de alteraciones en las venas se presentan en las piernas, otras partes del cuerpo como la cara también se ven afectadas por la mala circulación. En ese sentido, clínicas expertas en tratamientos cardiovasculares como el Centro de Estudios Vasculares de Madrid, han diseñado planes completos para eliminar varices y arañas vasculares en la cara, que se enfocan en mejorar las funciones del sistema venoso, con el objetivo de solucionar un problema que además de afectar el físico de las personas, puede desencadenar una afectación de salud mucho mayor.

Varices y arañas vasculares en cara Las varices en las piernas, por ejemplo, se producen por un estancamiento de la sangre, el cual provoca una vena ancha, alargada y sin tonicidad. Algunos factores hormonales en el embarazo o la menopausia, la obesidad, pasar mucho tiempo de pie o algunas predisposiciones genéticas, pueden ser determinantes para la aparición de enfermedades vasculares como las varices que, si bien no ponen en peligro la vida de las personas, pueden presentar síntomas como hinchazón, dolor en las extremidades y cambios en la coloración de la piel.

A diferencia de las varices, las arañas vasculares en la cara no aparecen, necesariamente, por un estancamiento en el flujo, sino que se hacen visibles por un cambio en la presión sanguínea. Pueden hacerse evidentes por diferentes causas, incluida el uso frecuente de cosméticos irritantes o vencidos. Esta patología también se conoce como cuperosis, su patrón de coloración varía entre azulado y rojizo, y suele afectar con más frecuencia a las personas con pieles sensibles y delgadas.

¿Cómo tratar estas patologías? Aunque no existe una cura definitiva para la enfermedad varicosa, si es posible disminuir e incluso eliminar las venas varices o las arañas vasculares en la cara con procedimientos sencillos y efectivos, los cuales están diseñados para mejorar el aspecto de los vasos y venas, así como para impactar positivamente en algunas funciones del sistema venoso. El Centro de Estudios Vasculares de Madrid, además de ofrecer los tratamientos más novedosos para combatir estas patologías, también orienta y aconseja a los pacientes en técnicas que ayudan a prevenir la aparición de nuevas arañas o varices.

Por ta motivo, esta clínica especializada invita a todos los interesados en conocer el estado de sus venas a que agenden una sesión de valoración gratuita en su página web, buscando que su problema vascular no se agrave con el tiempo y les genere consecuencias irreversibles para su salud o su calidad de vida.



