Nattive Athletics, el primer Programa de Alto Rendimiento Personal en Línea de España

jueves, 2 de junio de 2022, 09:54 h (CET) La organización, que ofrece programas integrales y personalizados a todos aquellos deportistas aficionados que quieran mejorar su cuerpo y rendimiento físico, cuenta con un exclusivo servicio: NUTRICIÓN OPTIMIZADA A DOMICILIO, o lo que es lo mismo, las comidas del plan preparadas y enviadas a casa o a la oficina de forma semanal Nattive Athletics, el primer Centro de Alto Rendimiento Personal en Línea de España para aficionados al fitness y al deporte. Es una organización que ha diseñado un programa multidisciplinar, GROWFIT 3, que tiene como misión llevar de la mano y transformar a deportistas aficionados en atletas modernos, a partir de un estilo de vida atlético y saludable. Utilizan técnicas innovadoras para conseguirlo, centradas en la nutrición deportiva, la preparación y el entrenamiento físico y la psicología deportiva.

Su metodología, única en el mercado, está diseñada para superar cualquier límite, optimizar al máximo los entrenamientos y conquistar los tres elementos claves para conseguirlo: fuerza física, nutrición y confianza en uno mismo. En tan sólo 12 semanas se garantiza un crecimiento exponencial y efectivo para todos aquellos deportistas que quieran desarrollar y optimizar sus rutinas diarias y conseguir una transformación total en su forma física.

Esta metodología se desarrolla en tres fases fundamentales, a través de las cuales cada programa personalizado es 100% real:

Fase 1: esta fase inicial dura 4 semanas y tienen la intención de establecer las metas de cada interesado, hacerles conscientes de su estado actual y trabajar sus primeras rutinas.

Fase 2: esta fase dura 6 semanas, y se centra en trabajar en profundidad con diferentes pautas y rutinas de efectividad máxima, adaptadas a cada objetivo y capacidades físicas.

Fase 3: esta última fase dura 2 semanas, y aquí se trabajará todas las técnicas y estrategias aprendidas para mantener buenos hábitos y seguir con el objetivo fijado.

Ante todo, en Nattive apuestan por una dieta saludable, natural y equilibrada. Es por ello por lo que un aspecto fundamental de todo este programa es la alimentación.

Growfit 3 se basa en tres herramientas clave, de las que depende directamente este método: un plan de alimentación con platos preparados, pautas, hábitos y ejercicios prácticos y estratégicos y formación y aprendizaje continuado.

Nattive Athletics se adapta a las necesidades de cada uno de sus clientes, por lo que todos los servicios que ofrecen son completamente personalizados. Entre ellos, uno muy importante es su NUTRICIÓN OPTIMIZADA A DOMICILIO, o plan de alimentación con una variedad de platos preparados, equilibrados y optimizados al máximo nutricionalmente, todo con envío a domicilio. El cliente tendrá la opción de elegir entre 10, 12 o 14 platos semanales, con comidas y cenas garantizadas y opción de desayuno incluido.

Funcionaría de la siguiente manera:

El cliente contrata el servicio. Los especialistas del equipo tienen una sesión con el deportista y analiza su situación. Nattive hace un menú específico basado en las necesidades de ese cliente. Envían el producto a domicilio. A calentarlo y listo. Uno de los valores principales de esta organización es que todos sus servicios son completamente personalizados, desde los de comida a domicilio hasta los planes de desarrollo físico y mental. Cuenta con diversos programas de platos, según las necesidades de cada persona, y está en sus propias manos elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

GROW 10 para deportistas que no puedan cocinar en los días laborables.



GROW 12 para deportistas que no puedan cocinar ningún día y coman 2 veces por semana fuera de casa.



GROW 14 para deportistas que no puedan cocinar ningún día.

Las plazas son limitadas a 12 personas, por lo que es conveniente hacerse con ello lo más pronto posible.

