El cuidado de la salud mental tras la pandemia, las ventajas del psicólogo online

jueves, 2 de junio de 2022, 09:08 h (CET)

En un análisis realizado entre 2020 y 2021 por parte del equipo del Proyecto MINDCOVID, se pudo evidenciar un aumento exponencial en los problemas de salud mental, en comparación con el período prepandemia.

Este incremento tiene como origen la exposición excesiva a sentimientos de frustración y miedo, producto de los confinamientos decretados para hacer frente a la pandemia, los cuales impedían que las personas pudiesen relacionarse, en un momento donde el apoyo emocional era importante para sobrellevar la angustia producida por una situación desconocida.

No descuidar la salud mental Jordi Alonso, investigador de MINDCOVID y científico líder de este estudio, reconoce que después de dos años de la aparición del primer caso de coronavirus, el impacto en la salud mental de las personas aún no se ha estabilizado, por lo que se hace necesario que las entidades de salud y el público, en general, realicen un control constante del estado de su salud mental con el objetivo de disminuir los riesgos para su bienestar.

Afortunadamente, cada vez hay un interés más creciente por cuidar de la estabilidad emocional propia y, por este motivo, el equipo de Conecta Psicólogos Online ha diseñado un completo programa de consulta con un psicólogo online, capacitado para realizar trabajos terapéuticos a través de videollamada.

El trabajo de terapia en línea es fundamentalmente práctico. Su objetivo es que los pacientes puedan aplicar los ejercicios que se sugieren en la consulta en todos los aspectos de su vida cotidiana, buscando que adquieran cada vez más independencia a medida que el tratamiento avanza.

Todo proceso terapeútico empieza con una evaluación pormenorizada del problema y las necesidades del paciente, con el fin de diseñar un plan de tratamiento completamente personalizado. Durante el desarrollo del plan, se le explica al paciente por qué, cómo y por cuánto tiempo se va a trabajar cada objetivo en terapia.

Orientaciones terapéuticas Las terapias se plantean siguiendo una orientación preferiblemente cognitivo-conductual sin que esto implique alejarse de métodos de abordaje más contemporáneos como la terapia breve, el mindfulness o la terapia sistémica. Todos los profesionales que forman parte del equipo de expertos de Conecta Psicólogos Online reconocen que factores como la confidencialidad, la comodidad y la profesionalidad durante las consultas son determinantes para garantizar el éxito de la terapia, por lo que se preocupan constantemente de potenciar estos valores, aun cuando las sesiones se realizan desde una modalidad virtual.

Con estos programas de terapia online, la compañía espera que todas las personas que se encuentren experimentando una situación de angustia, en especial, las más afectadas por la pandemia de Covid-19, se animen a consultar a un profesional especializado que les ofrezca las herramientas necesarias para superar los problemas e inquietudes que sufren.



