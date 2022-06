Las estrategias de marketing de Cruzity aportan valor añadido a cada vivienda que promocionan Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La venta o alquiler de bienes inmuebles representa una excelente forma de obtener ingresos. Sin embargo, este mercado puede ser fuertemente competitivo, por lo que, en muchas ocasiones, no solo basta con tener la propiedad y poner estos servicios a disposición, sino que se requiere una estrategia para resaltar las ventajas del inmueble respectivo, a fin de llamar la atención por encima de las ofertas de la competencia.

Así lo demuestran los servicios de Cruzity, una agencia inmobiliaria especializada en la venta de pisos en Madrid con un estilo diferente, cuyo enfoque se centra, fundamentalmente, en el branding y las estrategias de marketing inmobiliario, como mecanismo para generar valor añadido en cada propiedad cuya venta promocionan.

Un amplio repertorio de estrategias para impulsar la venta de pisos en Madrid Cruzity es una agencia inmobiliaria completamente online, cuyos servicios se centran en la gestión de los procesos de venta y alquiler de pisos en Madrid. La diferencia clave en esta plataforma, respecto de los servicios inmobiliarios tradicionales, es que utiliza varios recursos, medios y estrategias marketing para imprimir valor añadido a cada piso que se pone a la venta mediante sus servicios.

Una de las más destacadas es el home staging, que consiste en la decoración y escenificación de la propiedad por medio de muebles escenográficos, que le dan una notable mejoría a la apariencia y el impacto visual que genera la propiedad. Otro de sus recursos es la implementación de reformas, estratégicamente diseñadas para incrementar el valor y la estética de la propiedad, las cuales se llevan a cabo con todos los planos requeridos.

Estas estrategias se combinan, a su vez, con recursos multimedia, como video y fotografía profesional, que dan lugar a reportajes visuales donde se destaca todo este valor añadido que Cruzity, mediante sus diversas estrategias, imprime sobre las propiedades en venta que tiene a disposición en Madrid.

Cruzity facilita la vida de los propietarios Los propietarios de pisos en venta en Madrid obtienen grandes ventajas en los servicios de Cruzity, como la diferenciación de su oferta frente a la competencia, o una consecuente venta más rápida y a buenos precios. Además, en su plataforma digital cuentan con un mecanismo gratuito para realizar la valoración de cualquier propiedad, de modo que los usuarios puedan tener una idea clara del precio que esta puede alcanzar y de las herramientas que necesita para mejorarlo.

Sin embargo, los beneficios de Cruzity se extienden también a los propietarios de pisos en alquiler, para quienes ofrecen servios como la selección de los inquilinos más apropiados para cada piso, la implementación de un seguro de impago y, además, todas las gestiones en atención al inquilino y sus necesidades. De este modo, el propietario no tiene que lidiar en ningún momento con estos inconvenientes, a la vez que cuenta con un ingreso mensual cuyo cobro está totalmente asegurado.

