Summer Camp en Florida, Estados Unidos de la mano de All American Education

jueves, 2 de junio de 2022

Si bien un campamento de verano representa la oportunidad para muchos jóvenes de divertirse y descansar de las actividades académicas, para muchos otros significa la oportunidad de prepararse en otros ámbitos, potenciar sus conocimientos actuales e incluso adquirir habilidades que puedan contribuir en su futuro.

Es precisamente en ayudar en este propósito que All American Education, una agencia especializada en la gestión de becas deportivas y académicas en Estados Unidos, ofrece su programa Summer Camp en la zona de Tampa, Florida.

La filosofía del programa es clara, integrar a los participantes en la cultura americana, a través del deporte y las familias nativas. Tenis, golf, clases de inglés, competiciones, visitas a universidades o excursiones a las preciosas playas de Florida, son algunas de las claves de este exclusivo programa que, además, ha ayudado a muchos deportistas a lo largo de estos años a conseguir una beca deportiva en las universidades americanas.

Programa Summer Camp de All American Education Cuando organizaron su primer Summer Camp, en 2015, desde All American tenían muy claro que para que la experiencia de vivir un campamento en tierras americanas realmente suponga una inmersión en la cultura, la clave reside en integrar a los niños y niñas con familias nativas. De esta manera, en All American se aseguran que el aprendizaje del idioma y la interacción se lleven a cabo en todos los ámbitos de las actividades cotidianas y no solo en las clases de inglés.

Otro de los aspectos en los cuales se diferencia este Summer Camp reside en las actividades deportivas. Tenis y golf son los deportes principales, donde integran a los niños y niñas en grupos de la Seminole Lake Academy, un country club con más de 10 pistas de tenis y un enorme campo de golf de 18 hoyos situado a escasos minutos de las playas de St. Petersburg.

La zona respira ambiente universitario, y buena prueba de ello son las visitas que organizan a las Universidades cercanas como University of South Florida, Eckerd College o University of Tampa, entre otras.

El puente hacia una beca deportiva en EE.UU. Además de proporcionar una experiencia inolvidable, el campamento de verano de All American Education es considerado un enlace para los jóvenes que aspiran acceder a una beca deportiva en universidades norteamericanas.

Esta estancia les permite dar los primeros pasos hacia este objetivo, ya que cuenta con todos los elementos necesarios para avanzar en este proceso como son el programa de entrenamientos diarios, competiciones deportivas y los profesores nativos que ayudan a los participantes a prepararse para el SAT y TOEFL, dos pruebas de acceso realizadas por las universidades en Estados Unidos.

Así ha sido el caso de Mercedes Arístegui y Guillermo Jímenez Cajigas, que tras acudir al Summer Camp de All American, consiguieron una beca deportiva en las prestigiosas Universidades de Texas Christian University (TCU) y Longwood University, respectivamente.

Durante la estancia, que se llevará a cabo desde el 1 y hasta el 29 de julio, All American ha planificado un cronograma completo de actividades, que hacen que “aprender inglés” sea algo mucho más ameno y divertido que un campamento tradicional.



