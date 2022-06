Ascensores de diseño para viviendas unifamiliares, con Aritco Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Facilitar un hogar cómodo y accesible es una prioridad para los arquitectos y para las familias, que requieren accesibilidad rápida a todos los pisos de la vivienda.

En este caso, los ascensores unifamiliares Aritco son una solución duradera que se integra fácilmente en cualquier tipo de decoración, gracias a su gran variedad de modelos ergonómicos. En particular, Aritco es una empresa con más de 20 años de experiencia en la fabricación de ascensores de diseño, que hoy en día reafirma su compromiso con la calidad y seguridad en sus instalaciones.

Ascensores unifamiliares para una movilidad más cómoda Muchas viviendas en el país no fueron construidas para instalar un homelift y, actualmente, hay quienes buscan la manera de crear espacios más accesibles. Es por este motivo que los ascensores para viviendas son una solución de fácil instalación, y cada vez más diseñados a las necesidades funcionales y estéticas, para adaptarse a las necesidades y gustos de cada espacio.

Cada ascensor Aritco cumple dos funciones. Por un lado, con su estructura discreta, puede pasar desapercibido o, por lo contrario, puede establecer un punto visual en la decoración al implementar juegos de colores, cristales y luces. Para ambas necesidades, la empresa presenta tres modelos específicos, cuyos diseños están elaborados para ofrecer comodidad en las actividades cotidianas.

Diseños exclusivos de Aritco El ascensor ideal depende de las necesidades de cada vivienda. Si se busca un ascensor para transportar peso, Aritco HomeLift Accesses el modelo ideal porque puede cargar hasta 500 kg. Este es un equipo completamente funcional para mover objetos pesados y también para movilizar sillas de ruedas.

No obstante, si se quiere un ascensor más lujoso, Aritco HomeLift es el elemento decorativo preferido por excelencia; además de cumplir su función de movilidad, este equipo ofrece diversos acabados y diseños inspirados en escandinavia, con sistemas de iluminación que se controlan mediante la aplicación SmartLift.

Por otro lado, el Aritco 4000 es el modelo más pequeño y discreto que ofrece la empresa, ya que hay lugares que requieren algo más práctico y compacto. Este equipo es el más compacto y está disponible en tres tamaños. Sea como sea, este, como el resto de ascensores Aritco, se pueden personalizar al escoger entre una amplia gama de colores, diferentes tipos de cristales y suelos diferentes.

Es importante detallar que, para evitar accidentes, todos los ascensores Aritco vienen con el sistema de seguridad SmartSafety integrado. Este método técnico está hecho para prevenir accidentes en el ambiente doméstico. Por consiguiente, la empresa lleva años desarrollando y evolucionando sus equipos para ofrecer una variedad de ascensores unifamiliares, como una solución a los problemas de movilidad en el hogar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.