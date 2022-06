Todo lo que hay que saber sobre las oposiciones de técnicos de Hacienda Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 16:52 h (CET)

Las oposiciones de Hacienda son una gran oportunidad para lograr un trabajo estable y bien remunerado. Debido a esto, el proceso selectivo tiene cierta complejidad y exige prepararse bien para poder realizar el examen con las máximas garantías de éxito.

Varbel Formación puede ayudar en estos casos, ya que es una institución referente en el sector de formación de oposiciones. Estos se encargan de capacitar a las personas que desean ejercer cargos públicos, como el de técnico de Hacienda, ayudándolos a cumplir su objetivo.

Qué hace falta para presentarse a las oposiciones de técnico de Hacienda Para los cargos de técnicos de Hacienda, hay convocatorias todos los años. Además, hay un buen número de vacantes en comparación con otras oposiciones de la Administración Pública.

Sin embargo, para presentarse a estas oposiciones se deben cumplir cinco requisitos indispensables. El primero es la nacionalidad, es decir, el candidato o su cónyuge debe ser español o de algún país de la Unión Europea. Aparte de ello, el aspirante debe ser mayor de 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación.

Otro de los requisitos es tener una titulación, ya sea de ingeniero técnico, diplomado o arquitecto técnico. La salud es otro aspecto fundamental para optar por este cargo. El candidato no debe tener ninguna condición física que le impida realizar las funciones del puesto. Como último requisito, es necesario que no haya sido separado por procedimiento disciplinario de funciones públicas o estar inhabilitado.

Partes del examen para lograr el puesto de técnico de Hacienda La única vía para llegar ejercer este puesto es presentarse a las oposiciones de Hacienda del Estado y sacar mayor nota que los demás aspirantes. Para ello, se debe conocer muy bien todo el proceso selectivo.

El examen de oposición a técnico de Hacienda es completamente escrito y consta de tres partes. En la primera, es necesario contestar preguntas relacionadas con Derecho Administrativo y Constitucional y Derecho Civil, Mercantil y Economía. Además de ello, se realizará una prueba de idiomas para comprobar los conocimientos del aspirante sobre inglés, francés y alemán. Sin embargo, si bien esta última prueba suma, no es causa de eliminación.

En el segundo ejercicio, se desarrollan supuestos prácticos de Contabilidad y Matemáticas Financieras. Por último, está el tercer ejercicio que consta de dos partes, siendo ambas eliminatorias. En la primera parte, es necesario contestar un cuestionario de 24 preguntas sobre Derecho Financiero y Tributario Español. Entre estas, se incluye la realización de supuestos prácticos, tanto de liquidación de impuestos como de aplicación del Derecho Tributario. En cuanto a la segunda parte, se debe desarrollar un tema extraído al azar sobre Derecho Financiero y Tributario Español.

La retribución de entrada de los técnicos de Hacienda gira en torno a los 24.500 € brutos anuales, lo cual hace que estos puestos sean muy buscados. Por tanto, para asegurarse de calificar en las oposiciones de Hacienda lo mejor es acudir a Varbel Formación. Hasta la fecha, su metodología ha ayudado a muchas personas a desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para alcanzar puestos relevantes en la oposición pública.



