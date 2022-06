La importancia de la integración informática mediante programación específica Emprendedores de Hoy

En informática, hacer que un sistema o programa “hable” con otro es integración.

Por ejemplo, una página web con un sistema de facturación para mantener el stock o una centralita de emisión de llamadas de un call center con un sistema de gestión de clientes o CRM.

Las empresas grandes que tienen sistemas informáticos programados con tecnologías obsoletas se ven en la necesidad de cambiar sus programas y licencias ya compradas y amortizadas cuando existen posibilidades de actualizarlos mediante API de programación y vinculación a sistemas modernos.

Ángel González, CEO de Noática Programadores Informáticos, cuenta que ya es muy habitual que las empresas con sistemas grandes prefieran la integración informática de sus sistemas funcionales para los que tienen expertos programadores en todos los lenguajes de programación para empresas y consiguiendo que los clientes se ahorren mucho dinero y problemas cambiando los sistemas informáticos.

¿Cuándo es necesaria una empresa de programación informática? La crisis que se ha vivido ha sido un momento muy importante para el cambio de muchas empresas que se han visto abocadas a tener que vender sus productos en internet y quizás no estaban preparadas para tramitar pedidos, cobros y logística.

Cuando los sistemas informáticos funcionan bien y necesitan actualizarse a plataformas web hacen falta métodos de programación informática en lenguajes como Python, PhP, Visual, Java, C+ o cualquier otro para realizar una integración. Ya no es necesario cambiar el programa informático, ni tener que pedir una subvención, ni tener que formar a los empleados. Se acaba de crear una línea de negocio sin tocar los sistemas.

Integración Moodle Otro método de integración que se usa mucho a través también de la crisis del covid ha sido la formación. Los campus virtuales han experimentado cambios y avances haciendo que los alumnos tengan más contenidos y formación a su disposición. La integración y programación informática de los campus de Moodle ha supuesto para las empresas formación, la posibilidad de realizar tareas masivas de matriculación, envío de documentación, gamificación y creación e impresión automatizada de expedientes y diplomas entre otros. Además, Fundae ha creado una serie de normativas para que los campus virtuales de Moodle puedan ser auditados y certificados para que su formación esté acreditada. Así, Noática Programadores Informáticos ha creado los scripts y plugins a medida tanto en Moodle como WordPress, que son necesarios para las implantaciones de las plataformas existentes.

Call centers Y con el avance de la tecnología, los call centers que tienen sistemas de gestión de clientes, envíos, logísticas, centro de recepción de llamadas o centros de negocios, necesitan intercomunicarse con clientes, enviar SMS, tener conversaciones certificadas de WhatsApp, control de actividad de los empleados, estadísticas por agente, por vendedor, ratios automatizados, alarmas de gestión de incidentes, centralitas que envíen por número de provincia de cliente, recepción de llamada automatizada por el agente que envía, encuestas de control de calidad o cualquier otro imaginable. Ahí, cuenta el director de Noática Programadores Informáticos que han incrementado en clientes en los últimos tres años y que ahora cuentan, además de los call centers habituales, como clientes, con casas de apuestas, cooperativas agrícolas, casinos online, tarotistas y gestores de compañías de seguros y aparcamientos, entre otros, de forma automatizada mediante servidores con programaciones informáticas muy específicas y siempre en función de cada cliente.

Lo más novedoso que cuenta Ángel González es que están programando a través de Oculus, que son gafas de realidad virtual, sistemas para la experiencia de los alumnos que se están formando en materias peligrosas y medicina. De esta forma, los estudiantes pueden tocar aparatos peligrosos, artefactos incendiarios o un cuerpo por dentro a través de la realidad virtual. Aún en fase de desarrollo parece algo futurista, pero ayuda a que los universitarios sean mejores y tengan mejor acceso a la formación sin tener que estar en situaciones de riesgo.



