Una gran variedad de diseños y modelos de sofás cama en Home and Relax

miércoles, 1 de junio de 2022, 17:02 h (CET)

Muchas personas desean tener un sofá cómodo y que, a la vez, se transforme en cama cuando quieran. En consecuencia, el sistema de los sofás cama ha evolucionado en diseños, tamaños y modelos para ajustarse a cualquier hogar que necesite este tipo de mueble.

En este sentido, Home and Relax cuenta con una gran variedad de sofás con diferentes sistemas de apertura, dispuestos para el descanso.

Sofás cama que se adaptan a cualquier piso Son muchas las ventajas que trae consigo adquirir un sofá cama, ya que es un tipo de mobiliario hecho netamente para el descanso. En el salón, se puede tener de manera recogida como un sofá y, cuando llegan visitas que van a estar hasta el día siguiente, se abre para que duerman de dos a tres personas,dependiendo del tamaño.

En este sentido, para los pisos que requieren un tipo de sofá grande, tanto cerrado como abierto, los modelos de apertura italiana, como el Trinity, son ideales porque sus asientos y espaldar son confortables.

Además, cuando se abre, el colchón es de 140 x 200 x 22 cm y se desenfunda con cremallera, para que sea fácil armar y desarmar. No obstante, hay espacios que requieren muebles más compactos, en este sentido los sofás cama de arrastre presentan un diseño moderno que permite abrir y cerrar de manera paralela con las cigüeñas elevables. Por ende, la mayoría de los modelos están hechos con goma espuma, recubiertos con fibra que lo hacen más resistentes al constante uso.

Empresas especializadas en la fabricación duradera Aunado a los beneficios con respecto a la comodidad de este tipo de sofás, actualmente los fabricantes están desarrollando diversos modelos con materiales que se pueden combinar con cualquier otro estilo de mueble y decoración. Entre ellos, Pedro Ortiz, Beltá Frajumar, Punto Tapizados y Francés Bañón. Todos disponibles en Home and Relax, por su excelente calidad y durabilidad.

De esta manera, tener un mueble de este estilo ayuda a aprovechar todos los espacios de la vivienda y es mucho más económico que adquirir cada uno por separado. Así como los anteriores, cada mueble está diseñado con estructuras sólidas que hacen de cada sofá cama una adquisición duradera y eficiente en cualquier lugar.

Para conocer todo el stock disponible, Home and Relax cuenta con un sitio web en el que se encuentra toda la información específica de cada producto fabricado 100 % en España, así como el envío y montaje incluido en cada compra.



