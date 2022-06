¿Por qué elegir un turismo de ocasión? Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 16:08 h (CET)

M10Selection es una empresa que deriva de GrupoM10, y se enfoca en la comercialización de vehículos usados de tipo turismo e industrial, con excelentes precios y facilidades de pago. Cuando se busca un coche en perfectas condiciones y a muy buen precio, comprar coches de ocasión es una excelente opción. Sobre todo, si se cuenta con el apoyo de un concesionario de amplia trayectoria, que ofrezca garantías como este.

Experiencia que asegura calidad Los más de 2.000 coches vendidos cada año por la casa matriz son el mejor aval para que los usuarios que desean adquirir vehículos de ocasión confíen en M10Selection. Desde este concesionario, explican que tanto los turismos como los industriales se someten a una revisión de más de 100 puntos. Con esto, los profesionales garantizan y certifican el buen estado del vehículo. Pero, por si no fuera necesario, los transportes cuentan también con un seguro de garantía mecánica de un año.

Con servicio en toda Cataluña, la agencia dispone de vehículos usados en perfecto estado de marcas reconocidas como BMW, Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz o Renault. Contactar con M10Selection es el camino hacia el coche que el cliente busca. Si se busca algún modelo que no tienen en stock, el concesionario se encarga de localizarlo o de presentar una alternativa que se adapte incluso mejor a lo que necesita el cliente.

Al respecto de los turismos, exclusivos para el transporte de personas, el precio final que se muestra en la página web incluye el IVA y el impuesto municipal de circulación del año en curso. El concesionario se encarga también de gestionar el cambio de titularidad del vehículo.

Relación calidad y precio excelente Con una atención de primera, basada en una asesoría integral, M10Selection cumple su objetivo de conseguir lo que realmente necesita cada cliente. El equilibrio entre calidad y precio también es uno de los valores fundamentales de la empresa, que se enorgullece de actuar con rapidez, para mayor comodidad de los usuarios.

M10Selection también ofrece facilidades a la hora del pago. Por ejemplo, los compradores pueden entregar su viejo coche como parte o abono total del pago final, según los cálculos de los asesores del concesionario. Además, disponen de planes de financiación de hasta 10 años.

Con su esmerada atención, M10Selection es uno de los concesionarios de ocasión que destacan en el mercado automovilístico de Girona. Aquí, los clientes siempre encontrarán lo que buscan, sin pagar más de lo que realmente vale el coche que elijan.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.