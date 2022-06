La importancia del diseño web, de la mano de Codalista Emprendedores de Hoy

Algunos motores de búsqueda como Google han concentrado todos sus esfuerzos en priorizar los términos de posicionamiento, aquellos sitios web que presenten una velocidad de carga y descarga eficiente y cuya navegabilidad sea más rápida. Si bien la velocidad no es el único factor para garantizar que las páginas web aparezcan en los primeros lugares de la lista, sí es una variable que el algoritmo reconoce como relevante a la hora de preferir un sitio web sobre otro.

Por tal motivo, la agencia especializada en diseño web de Barcelona, Codalista, reconoce la importancia de contar con una web optimizada que le permita a particulares y organizaciones publicar contenidos que sus usuarios puedan divisar de manera ágil, segura y desde cualquier dispositivo digital.

Los dispositivos móviles En vista de que los móviles, las tablets o cualquier otro dispositivo tienen menos recursos y potencia que un ordenador de escritorio, es necesario que todos los sitios web tengan una navegación fluida y adaptada a este tipo de aparatos, con el objetivo de garantizar una experiencia agradable para el usuario, sobre todo porque la mayoría de personas solo entran a páginas web a través de estos dispositivos.

Existen estadísticas que estudian los comportamientos de los usuarios en internet y de acuerdo con sus análisis, el 74 % de las personas que utilizan teléfonos moviles para navegar, abandonan los sitios web que no se cargan en menos de 5 segundos y el 46% no vuelve a visitar una página web que consideraron lenta. En ese sentido, la optimización debería ser uno de los puntos clave a tener en cuenta por parte de las personas encargadas de gestionar los recursos digitales de una compañía, buscando que se cumpla con el objetivo de captación y permanencia de usuarios, por el cual, en primera instancia, adquirieron un sitio web personalizado.

Plataformas de grandes superficies digitales como Amazon o Google comprobaron que al reducirse el tiempo de carga de sus páginas web en una décima de segundo, se incrementaron en 1 % sus ventas. En paralelo, motores de búsqueda como Firefox redujeron su tiempo medio de carga en 2,2 segundos, aumentando su número de descargas en un 15,4 % y mejorando su flujo de usuarios considerablemente.

Servicios diseñados desde la optimización de carga y descarga Teniendo en cuenta la importancia de contar con una página de internet optimizada, Codalista ofrece a sus clientes planes de diseño web basados en gestores de contenidos como wordpress, los cuales gestionan una tecnología responsive que permite una adaptación total del sitio web a cualquier dispositivo de navegación. La agencia también ofrece servicios de mantenimiento web, marketing digital y diseño gráfico, con los cuales espera que sus clientes puedan escalar posiciones en los principales motores de búsqueda de internet, al mismo tiempo que maximizan la experiencia de visita de sus usuarios y mejoran sus índices de crecimiento.



