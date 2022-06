El auge del arte en general y del asiático en particular, con Subastas Darley Emprendedores de Hoy

El año pasado, las grandes casas de subastas de arte despegaron con auge después de la paralización por la pandemia. Este éxito hace que diversas firmas puedan alcanzar récords en ingresos.

Las obras expuestas han conquistado a los inversores, ya sea por el estilo, el autor, la antigüedad o la historia. En particular, las piezas provenientes de China cuentan con una amplia fascinación mundial.

En España, Subastas Darley es una de las mejores salas de subastas dedicadas al arte asiático. Esto los ha convertido en un referente a nivel internacional, permitiéndoles llegar a más de 50 países.

El auge de las subastas en el año 2021 Subastas Darley es una empresa de Valencia dedicada al mercado del arte, antigüedades, joyas y similares. Su labor consiste en unir a todos los miembros y aficionados de este mercado, con el fin de avivar el flujo del arte. Entre sus servicios destacan, presentaciones personalizadas, compra-venta privada y subastas presenciales.

A partir del año 2013, comenzaron a emplear las subastas online. Para ello, disponen de un sistema de autopujas y un equipo de profesionales, además de coleccionistas y expertos en la materia.

En el año 2021, la casa de subastas se posicionó en la mayoría de medios de comunicación chinos debido al éxito alcanzado con una serie de piezas de arte asiático donde destacaron la caja de metal plateado, adjudicada por 38.000 € en octubre de 2021, el gran recipiente para pinceles de Jade “Bitong”, con sello Qianlong, adjudicada por 14.000 € o la Copa de Jade tallado, escuela Han, adjudicada por 22.000 €. En el mismo año, también destacó la subasta del Cuenco de porcelana con pie por 26.000 € y el Jarrón de porcelana “Falangcai” con naturaleza y pájaros en 1.200.000 €.

Las instalaciones para las Subastas Darley Las subastas son eventos exclusivos en los que expertos y aficionados acuden para apreciar y obtener obras de arte. Es por esto que tiene lugar en un espacio acondicionado, cómodo y seguro. En este sentido, Subastas Darley cuenta con instalaciones nuevas del más alto nivel. En ellas se encuentran diferentes áreas, como la galería de arte y una sala exclusiva para eventos en su modalidad presencial. Además, poseen una área de descanso, una cafetería privada y una sala VIP.

La casa de subastas ofrecen cajas de seguridad, almacenes y cámara acorazada. Gracias a estas medidas, los clientes pueden estar seguros de que sus objetos preciados están debidamente resguardados. Dependiendo de la pieza, se aplica un sistema de seguridad específico. Por ejemplo, los cuadros son almacenados en paneles deslizantes que protegen la pintura. Para complementar este sistema de seguridad, cuentan con el respaldo de agentes privados y patrullas de la Policía Nacional.

El mercado del arte y objetos de colección ha despertado después de meses de estar estancado, por lo que contar con un lugar de confianza como Subastas Darley representa una gran ventaja para las futuras inversiones.



