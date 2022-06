La apertura de la nueva oficina de Alquicoche en Madrid Emprendedores de Hoy

Alquilar un coche es la mejor manera de obtener un coche moderno, limpio y adaptado a las condiciones de viaje. Además, es ideal para quienes buscan librarse de la mayoría de las responsabilidades que se generan con la compra de un automóvil como pago de impuestos, gastos de matrícula, etc.

En la actualidad, muchas empresas basan su modelo de negocio en el alquiler de coches y, en España, Alquicoche es una de las más destacadas del sector. Por esta razón, cuentan con una flota de vehículos de marcas reconocidas y trabajan bajo estándares de calidad rigurosos.

Apertura de nueva oficina en Madrid de Alquicoche Alquicoche ha conseguido ganarse la confianza de sus clientes en España por la profesionalidad, calidad y seguridad que ofrece en cada uno de sus servicios. En la actualidad, para ampliar dichos servicios, han decidido abrir una nueva oficina de alquiler de coches en Madrid para el aeropuerto y las ciudades cercanas (Barajas, Alcobendas, Alcalá de Henares, etc.).

Los habitantes de la región, desde la oficina, podrán solicitar el alquiler de coche de su preferencia con una flota que incluye vehículos de marcas reconocidas a nivel internacional. Entre estas marcas, se encuentran Fiat, Citroen, Hyundai, Peugeot, Mercedes, Audi, etc. Además, estos vehículos están disponibles en diferentes categorías como los minis, económicos, compactos, minivan, convertibles, lujosos, de última gama, entre otros. De la misma forma, en el resto de las ciudades y zonas de España esta compañía dispone de un equipo profesional en automoción y planes flexibles, fiables y eficientes para todos sus clientes en Madrid.

Alquiler de coches alrededor de España En la actualidad, Alquicoche cuenta con oficinas en el centro de ciudades importantes de España como Benidorm, Valencia, Denia, Málaga, el aeropuerto de Alicante y Barajas en Madrid. La nueva apertura de una oficina en el aeropuerto de Madrid y las zonas cercanas, da inicio a su expansión y prestación de servicios de alquiler de coches en todo el país. La compañía, hoy en día, destaca por ofrecer rentas de automóviles de 1 mes hasta incluso 12 meses, de acuerdo a las necesidades del cliente.

Alquicoche también cuenta con centros de apoyo dirigidos por técnicos expertos en automoción que ofrecen sus servicios antes del alquiler de cualquier vehículo. Asimismo, estos expertos están disponibles para brindar soporte y asesoría técnica durante el uso, recogida y devolución del coche. Por otra parte, la empresa cuenta con coberturas totales a todo riesgo en cada una de sus franquicias, para quienes buscan una mayor seguridad en su viaje. A su vez, poseen un sistema de franquiciados con un servicio adecuado y soporte continuo, gestión de flotas y seguros, entre otras comodidades y beneficios.

Desde el año 2015, la empresa Alquicoche ha brindado un servicio de alquiler de coches seguro, honesto y eficaz en España. Este servicio ha beneficiado a miles de visitantes y residentes de zonas como Málaga o Madrid que buscan un vehículo moderno para sus vacaciones y viajes de negocio.



