Buve garantiza la rentabilidad a los emprendedores que apuestan por asociarse a su marca

miércoles, 1 de junio de 2022, 15:24 h (CET)

El sector inmobiliario ofrece un margen de rentabilidad potencialmente alto. Es uno de los mercados donde más operaciones se realizan y de oferta más estable.

Esto llama la atención de personas que ven, en este ámbito, una oportunidad de involucrarse en el negocio interviniendo en las transacciones inmobiliarias. Sin embargo, esta oportunidad no siempre es fácil de aprovechar, ya que, para ello, se requiere mucho más que vocación de servicio o conocimientos especializados tanto en temas del derecho inmobiliario, así como de toda su normativa vigente.

Quienes buscan emprender en este sector, con toda la información, la formación y un modelo totalmente disruptivo en el sector inmobiliario pueden hallar en Buve un socio ideal para abrir oficinas rentables e irrumpir en el mercado inmobiliario, mediante un programa que ofrece innovación, diferenciación y formación constante, junto con todas las herramientas necesarias para que estos emprendedores puedan obtener grandes réditos, como embajadores y asociados de esta marca inmobiliaria.

En Buve, no se pretende montar una red de franquicias que haga a la empresa cada vez más grande, sino que, su deseo es contar con una gran red de asociados y embajadores que den voz y forma a la marca con el objetivo de que el crecimiento y el desarrollo de las partes sea un éxito.

El mundo entero ha cambiado. Emprender cada día es más difícil, por eso confían en asociarse con sus embajadores en vez de continuar con un modelo de franquicias a día de hoy y bajo su punto de vista, totalmente obsoleto.

Una ocasión para renovar las reglas del mercado inmobiliario Buve y su afán de mejorar continuamente no solo la dinámica del sector como la imagen de este, ha puesto en marcha un plan de acción que ofrece la oportunidad de emprender y cambiar las reglas en el mundo inmobiliario. Su modelo de negocio permite a sus asociados especializarse en servicios como la compraventa de inmuebles, la asesoría fiscal y legal, el marketing inmobiliario y la intermediación en créditos inmobiliarios e hipotecas. Estos, a su vez, prestan este servicio a modo de embajadores de esta agencia, la cual provee todas las herramientas necesarias para llevar a cabo este servicio de forma totalmente digital, sin necesidad de invertir en un local, oficina o la contratación de personal.

Su programa de formación busca mejorar constantemente las habilidades de sus embajadores de marca, con el objetivo de conformar un equipo con alta capacidad de innovación, así como un enfoque orientado al desarrollo personal y empresarial en el trabajo de sus miembros. Además, este programa se encuentra constantemente en la búsqueda de nuevos talentos, lo que garantiza la expansión no solo de su equipo de trabajo, sino también de su marca como agencia de servicios inmobiliarios.

Servicios que facilitan todas las gestiones a particulares e inversores Los servicios de Buve se caracterizan por la diversidad, comodidad y seguridad que ofrecen a sus clientes, a quienes ayudan con la compraventa de sus inmuebles sin altas comisiones o grandes sobreprecios. Las capacidades y conocimientos que les permiten ofrecer estos servicios son la clave detrás de su éxito en el sector inmobiliario, la cual, mediante su programa de franquicias, está al alcance de sus embajadores.

En Buve, los franquiciados aprenden a desarrollar habilidades para gestionar las necesidades de los propietarios, como posicionar las ofertas de inmuebles en los principales portales de anuncios a nivel nacional e internacional buscando así multiplicar sus posibilidades de éxito. Esto les permite dar un servicio de primera calidad, reconocido por los propietarios, lo que deriva en un asegurado futuro y beneficio para los embajadores e indudablemente para la marca.



