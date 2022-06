Magnetosur realiza ecografías urológicas con resultados el mismo día

Algunos de los síntomas más comunes que llevan a las personas a pedir cita con su médico para una consulta son Los dolores, la hinchazón y las infecciones.

Si estos malestares se producen en la zona de los riñones o del aparato urinario, lo más probable es que el doctor indique la realización de una ecografía urológica. Durante esta prueba de diagnóstico se obtienen imágenes bidimensionales y tridimensionales de los órganos internos, lo cual permite observar alteraciones en su tamaño y sus funciones.

Magnetosur es la clínica de diagnóstico por imágenes de referencia del sur de la Comunidad de Madrid y entrega los resultados de las ecografías urológicas en el acto, acompañadas de un informe médico. Esta información se pone a disposición de los pacientes en la sección de Área del Paciente, la cual se encuentra en la página web de la institución.

¿En qué consisten y cómo se realizan las ecografías urológicas en Magnetosur? Este tipo de estudios de diagnóstico emplea la tecnología del ultrasonido para estudiar la estructura del tracto urinario y de todos los órganos que lo componen. En el caso de los hombres, también sirve como control y diagnóstico de la próstata. De esta manera, los médicos pueden ver los órganos en movimiento, su estructura interna y las distintas densidades de los tejidos en tiempo real.

Para los pacientes es un método indoloro, rápido, no invasivo y seguro, que no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Entre los científicos, existe un consenso general que indica que no hay ningún aspecto nocivo destacable en la realización de una ecografía.

Para llevar adelante el estudio es necesario que el paciente se tumbe en una camilla, con el abdomen y el bajo vientre descubiertos. El profesional encargado de controlar el ecógrafo aplica un gel conductor especial y luego pasa el dispositivo por encima de las zonas a estudiar. Al mismo tiempo, las imágenes se pueden visualizar a través de un monitor.

¿Qué preparación requieren las ecografías urológicas? No se requiere una gran preparación antes de realizar una ecografía de este tipo. Además, en Magnetosur, el equipo de especialistas se ocupa de informar todos los requisitos necesarios para la prueba y en qué consiste el procedimiento.

Cuando el diagnóstico debe efectuarse sobre los riñones o la vejiga, es necesario acudir con un ayuno de 6 horas y habiendo ingerido únicamente agua. Por otra parte, es recomendable acudir con ropa cómoda y resulta necesario quitarse cualquier joya.

En Magnetosur, es posible acceder a la realización de ecografías urológicas y otros estudios de diagnóstico, ya que atienden a los seguros médicos más populares. La clínica también realiza estudios a particulares sin cobertura a un precio asequible para que todos puedan acceder a estas pruebas necesarias.