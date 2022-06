Ejercicios de suelo pélvico para embarazadas con PENGUINS Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 15:00 h (CET)

El suelo pélvico comprende el conjunto de músculos y ligamentos que rodean la parte inferior de la cavidad abdominal. A lo largo del embarazo, debido a su ubicación, se trata de la zona encargada de soportar el peso del bebé y la presión ejercida puede llegar a debilitarlo. Al deteriorarse, tienen lugar diferentes problemas que afectan el día a día de las mujeres que padecen este diagnóstico.

En España, 6 de cada 10 mujeres presentan problemas asociados con el área mencionada. Para combatir esta realidad, la academia PENGUINS ofrece el método AIPAP (Preparación Al Parto) a través de cursos online, donde ofrecen ejercicios de suelo pélvico para embarazadas.

Algunos ejercicios que ayudan a fortalecer el suelo pélvico en las embarazadas La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) recomienda el ejercicio moderado en el embarazo. En este sentido, trabajar diariamente la musculatura del suelo pélvico es la mejor preparación de cara al parto. Algunos ejercicios de bajo impacto, como la natación y montar a bicicleta, funcionan para prevenir el dolor. No obstante, los abdominales hipopresivos son los más efectivos. Estos consisten en una contracción isométrica de la musculatura profunda abdominal, en la que hay tensión muscular, pero no hay movimiento.

Otro ejercicio aconsejado por los especialistas para las mujeres a partir del segundo trimestre de gestación consiste en sentarse sobre una fitball (pelota grande de elástico suave) y mover la cadera de un lado hacia el otro con movimientos suaves para trabajar la zona lumbar. Solo se deben contraer los músculos pélvicos y después relajarlos en un espacio de 1 o 2 minutos, por lo menos 3 veces al día.

¿Qué ventajas ofrece a las embarazadas ejercitar el suelo pélvico? Varios aspectos positivos son los que ofrece este tipo de gimnasia. Los ejercicios de suelo pélvico para embarazadas evitan o disminuyen la incontinencia urinaria, la cual suele producirse por el peso del bebé en el vientre. Además, a la hora del parto, reducen la probabilidad de que se presenten desgarros. Otra ventaja es que evitan el prolapso del útero y la vejiga después de tener al bebé. También ayudan en la recuperación muscular del posparto.

La escuela PENGUINS cuenta con sede en Barcelona y un equipo de profesionales altamente capacitado, imparte clases de ejercicio físico dirigidas por fisioterapeutas y charlas teóricas dictadas por ginecólogas. Las clases están pregrabadas, por lo que las mujeres embarazadas pueden visualizarlas desde la comodidad del hogar.

Hoy en día, los ejercicios de suelo pélvico son los grandes aliados de las mujeres, debido a los múltiples beneficios que ofrecen. Son sencillos y con eficiencia comprobada, pero es necesario contar con especialistas para realizarlos de manera adecuada.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.