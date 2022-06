Nace All American Education con servicios y metodología para construir futuros académicos y deportivos al máximo nivel Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 13:57 h (CET)

Estudiar en Estados Unidos es el sueño común de cientos de jóvenes hoy en día. Sin embargo, lograr este propósito puede resultar complejo considerando los diferentes trámites y gestiones que debe realizar un estudiante para llegar a las instituciones educativas norteamericanas.

Precisamente en este aspecto se enfoca All American Education, una agencia que nace con el objetivo claro de brindar a los jóvenes la oportunidad de optar por becas para estudiar en EE.UU o Canadá, tanto para High School como para nivel universitario, pudiendo complementarlas con la práctica de disciplinas deportivas al más alto nivel.

Gestión de becas académicas y deportivas en Estados Unidos Entusiasmo y entrega son los dos criterios que definen la motivación del equipo de profesionales a cargo de All American Education para llevar a cabo la gestión de becas para estudiar en EE.UU y Canadá.

Tras vivir la experiencia del estudiante/deportista en primera persona y haber ayudado a más de 300 estudiantes en los últimos 8 años a acceder a universidades de prestigio mundial como Boston University, San Diego State, University of Georgia o Purdue University, entre otras, Marco Verdasco y Hugo Taracido (VT Sports) se unen con Blake Ray como fundadores de este proyecto que, hasta la fecha, se ha consolidado como una de las principales agencias españolas dedicadas a brindar a los estudiantes la oportunidad de aprovechar las ventajas que ofrece el sistema educativo norteamericano.

Esto les ha servido de impulso para formar un equipo especializado que pueda dedicarse a ayudar a los jóvenes en su objetivo de acceder a una beca para estudiar en EE.UU, sin importar de donde provenga.

Además de la dedicación, la clave del desempeño de All American Education se centra en mantener constante comunicación y una excelente relación con múltiples instituciones educativas norteamericanas, así como también con organizaciones, cuerpos técnicos y todo el equipo necesario para brindar las mejores oportunidades a los estudiantes y atletas.

Programas que ofrece All American Education Como especialistas en el sector de la educación y el deporte, el equipo de All American Education trabaja para ofrecer un amplio número de programas que van desde becas, tanto académicas como deportivas, a diferentes niveles educativos, hasta campamentos de verano en EE.UU que ayudan a los estudiantes a dar sus primeros pasos en el camino hacia su futuro universitario en el país.

En este sentido, el sistema educativo norteamericano ofrece numerosas oportunidades de conseguir una beca en programas que cubren tanto educación secundaria, como High School y universidades.

Estas becas o ayudas pueden ser tanto académicas como deportivas, ofreciendo una gran variedad de disciplinas tales como tenis, fútbol, golf, baloncesto, rugby o natación, entre otros. All American Education se encarga de maximizar las opciones de conseguir una beca que pueden llegar a cubrir incluso el 100% de los gastos del programa.

A través de su página web, All American Education proporciona la información en detalle de cada uno de sus programas así como también diferentes vías de contacto para los interesados en obtener becas para estudiar en EE.UU.



