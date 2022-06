Acudir a ferias y eventos con stands sostenibles Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 13:50 h (CET)

En la actualidad, la sostenibilidad ha obtenido una gran relevancia, llevando a muchas empresas a incorporar en sus estrategias acciones que favorezcan al medioambiente.

Esto ha tenido una gran repercusión en el mundo del marketing ferial, en el cual se han implementado iniciativas verdes que suponen un ahorro considerable. Una de ellas es el stand sostenible, una alternativa ampliamente popular que ha sido incorporada a empresas dedicadas al diseño y fabricación de stands. Entre estas, se encuentra Olika Stands, una compañía que propone alternativas sostenibles para ferias y eventos.

Recomendaciones para conseguir un stand sostenible Al participar en una feria o congreso, los comerciantes buscan tener la mejor puesta en escena para su marca. Esto con el objetivo de captar la atención de un mayor número de clientes potenciales. De acuerdo con Olika Stands, hoy en día, también se puede conseguir esto con stands reutilizables. Debe buscarse un producto que no haya que repintar, reparar ni parchear en cada evento, es decir, ya que para lograr una verdadera sostenibilidad hay que olvidar elementos que se usen y se tiren.

Otro aspecto que resalta Olika Stands es que un stand sostenible debe ser adaptable al 100 %. En las ferias, no siempre se dispone del mismo espacio, por este motivo, contar con un stand que es adaptable es una necesidad.

Como último punto, Olika Stands destaca que, para conseguir el título de stand sostenible, este debe estar diseñado y fabricado con energía verde. Por lo tanto, el reciclaje de materiales, las energías renovables de producción y la mínima emisión de CO₂ en su transporte son algunos puntos a remarcar.

Olika Stands es una de las empresas líderes en el diseño y fabricación de stands sostenibles Con más de 1.000 stands diseñados y fabricados, Olika Stands se alza como un referente en la comercialización de stands sostenibles. Sus 20 años en el sector han servido para ganar experiencia y lograr traspasar la frontera, llevando su producto a más de 50 países.

Estos expertos proporcionan un amplio catálogo de opciones con stands modulares, portátiles, con acabados de lujo y, sobre todo, reutilizables. Para la elaboración de sus estructuras, emplean como material el aluminio anodizado, el cual tiene certificado de “incombustible”. En cuanto a las gráficas, son fabricadas en diferentes telas, certificadas como “no inflamables”. Su objetivo es abarcar todas las necesidades de las empresas que desean transmitir su compromiso y responsabilidad medioambiental.

Los stands reutilizables de Olika Stands representan una buena alternativa para el ahorro y el cuidado ambiental. Además, todos los elementos y productos están diseñados para que cualquier persona pueda montarlos sin dificultad y en un tiempo récord.



