Cryolipoescultura, por BioSalud Canarias Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 13:40 h (CET)

Hoy en día es posible mejorar el aspecto del cuerpo con inmediatez y sin efectos secundarios de ningún tipo, gracias a los avances registrados en ciencia y tecnología.

En este sentido, los tratamientos de cryolipoescultura sirven para eliminar tejidos adiposos en distintas áreas como los brazos, muslos, abdomen y cintura, entre otras posibilidades.

En particular, en BioSalud Canarias disponen de un sistema único de lipoescultura corporal que se caracteriza por combinar dos tecnologías en una. De esta manera, además de eliminar grasa es posible lograr mayor tonificación en la zona de aplicación. Este método, que consiste en cryolipolysis con tonificación electromagnética, es de máxima precisión y emplea un software sofisticado para lograr resultados efectivos en la remodelación del cuerpo.

Reducción de grasa a través del sistema de cryolipoescultura En BioSalud Canarias, los tratamientos de cryolipoescultura son fáciles de utilizar y todas sus configuraciones se ajustan a las necesidades concretas de cada paciente. La aplicación permite la eliminación natural de las células adiposas del organismo mediante la combinación de la cryolipolysis, o sea la cristalización de los lípidos de las células grasas mediante el frío (congelación).

Según varios estudios científicos, de esta manera, es posible conseguir una reducción de grasa significativamente mayor. Además, el tratamiento estimula el drenaje linfático, aumenta la elasticidad de la piel y combate efectivamente la celulitis.

En concreto, el sistema de cryolipoescultura permite una reducción de la grasa hasta en un 45 %, aumenta la elasticidad de la piel hasta en un 74 % y es eficaz desde la primera sesión, no es invasivo ni requiere anestesia y sus resultados, que están clínicamente probados, son permanentes. Tan solo 15 días después de la primera sesión es posible visibilizar los primeros efectos positivos de la aplicación.

El número de sesiones necesarias para completar el tratamiento varía según el grado de adiposidad localizada de la zona a tratar y según el plan personalizado que elaboran los profesionales de BioSalud Canarias.

Las diferentes fases del tratamiento de cryolipoescultura El primer paso consiste en la aplicación de calor, entre 42° y 45°, en la zona a tratar por un lapso breve de tiempo. Después, se genera un enfriamiento para lograr un shock térmico y se realiza una transición al calor para mejorar la circulación y estimular el metabolismo de la zona. Por último, se produce la apoptosis celular, proceso en el que las células de grasa se cristalizan y eliminan naturalmente. El resultado es una reducción del contorno de la zona tratada.

El procedimiento innovador de cryolipoescultura que ofrece BioSalud Canarias presenta muchas más ventajas que los sistemas tradicionales, ya que sus sesiones son placenteras e indoloras, mientras que proporciona nuevas oportunidades en pacientes que tienen piel sensible o inflamada.

El tratamiento se completa con las una de las mejores recomendaciones postratamiento como una valoración integral del caso de cada paciente.



