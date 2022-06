La mitad de los adultos españoles suspenden en ortografía, según Smartick Comunicae

miércoles, 1 de junio de 2022, 17:24 h (CET) Los españoles sacan buena nota en comprensión lectora aunque suspenden en ortografía y morfología. Smartick ha realizado un test de lectura en el que han participado 18.555 personas de España, Chile, Colombia, México y Perú para comprobar sus conocimientos sobre gramática, ortografía y compresión lectora. Los españoles logran completar las pruebas con una nota media de 5,6, seguidos de los chilenos (5,2) y peruanos (5). México (4,9) y Colombia (4,6), por su parte, no superan el examen La habilidad lectora juega un papel fundamental en el proceso formativo de las personas, independientemente de la edad o del nivel educativo, pero parece que se trata de una asignatura pendiente. De acuerdo con el último informe PISA publicado, 1 de cada 4 españoles termina su escolaridad sin tener una buena comprensión lectora y la mitad experimenta problemas de aprendizaje por la dificultad para entender e interpretar textos. Algo que no solo afecta a asignaturas como lengua y literatura, sino que repercute notablemente en el resultado del resto de materias, incluidas las matemáticas.

El sistema escolar actual tiene algunos problemas para obtener buenos resultados dentro de las aulas, pero la nueva normalidad educativa podría mejorar el rendimiento de los menores en un plazo relativamente corto. El hecho es que estudiar con recursos digitales hace que los estudiantes retengan entre un 25% y un 60% más de información, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, que afirma que el e-learning requiere entre un 40% y un 60% menos de tiempo para adquirir conocimientos. Además, el Ministerio de Educación planteó el pasado mes de noviembre un cambio para potenciar el aprendizaje de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, por lo que todo parece apuntar hacia el cambio en positivo.

Para comprobar el grado de conocimientos gramaticales y ortográficos en España, Chile, Colombia, México y Perú, el pasado mes de febrero, el método de aprendizaje online de matemáticas y lectura para niños de 4 a 14 años, Smartick, puso en marcha un reto mediante un test de 10 preguntas, divididas en comprensión lectora, ortografía, morfosintaxis y morfología. En el reto han participado 18.555 personas, 10.000 de ellas en España, de diferentes edades (de 4 años en adelante) y con distinto grado de formación.

Los resultados obtenidos del reto se han presentado bajo el título Informe Smartick 2022: Dominio de la comprensión lectora y gramática en España, en la que han participado expertos de la Universidad de Málaga, Universidad de Oviedo y Universidad Autónoma de Madrid. De los 5 países analizados, solo tres aprueban y dos suspenden. A pesar de obtener un aprobado, España es la que mejor nota logra, con un 5,6, seguida de Chile (5,2) y Perú (5). Por su parte, México (4,9) y Colombia (4,6) no consiguen aprobar el test.

Comprensión lectora

Al analizar las respuestas del apartado de comprensión lectora, España se vuelve a situar en primera posición con un 83,6% de respuestas correctas, seguida de Chile (73,2%), Colombia (71,1%), México (70,7%) y Perú (65,9%).

En España, las personas con mejor comprensión lectora son las que se sitúan en el rango de edad de los 40 a 49 años (85,9%) y de los 30 a 39 años (85,5%). Por el contrario, los menores de 4 a 11 años (etapa que corresponde a la última etapa de preescolar y educación primaria) son quienes peores resultados obtienen con un 64,2% de aciertos, seguidos de los mayores de 60 (73,4%).

En esta categoría existe una relación directa entre el grado de estudios y las capacidades de comprensión de los textos. Así, las personas con un doctorado o un máster obtienen un 87,5% de aciertos; con carrera universitaria, un 86%; los estudiantes de bachillerato, un 82,8%; con secundaria, un 77,3%, y los resultados más bajos se perciben en quienes solo cuentan con la educación primaria, un 72,5%.

Ortografía

Suspenso general en ortografía o por lo menos eso es lo que se desprende del test realizado por Smartick. A pesar de ser los primeros entre los 5 países analizados, los españoles solo consiguen un 45,1% de aciertos, seguidos de los mexicanos (43,7%), los peruanos (41,9%), los chilenos, (40,8%) y, en última posición, los colombianos (36%).

En la actualidad, son muchos los que comparten la idea de que los jóvenes escriben mal (o peor que antes) debido al uso de la tecnología y parece que, en España, la premisa se cumple. Los jóvenes con edades comprendidas entre los 19 y los 24 años logran obtener únicamente un 42,6% de respuestas correctas, mientras que los mayores de 60 años consiguen el aprobado con un 54% de aciertos.

En cuanto al grado de formación, los españoles con doctorado o máster vuelven a lograr los mejores resultados en esta categoría, alcanzando el 51% de respuestas acertadas y convirtiéndose en los únicos que aprueban. Por detrás, se sitúan los españoles con estudios universitarios (47,3%), los estudiantes de bachillerato (42,6%), los de educación primaria (42,2%) y, por último, los de secundaria (37,9%).

Morfosintaxis

España también obtiene la primera posición en la categoría de morfosintaxis (formación de las palabras y la relación entre ellas para formar oraciones) con un 59,7% de aciertos. Por detrás se sitúan: Perú, con un 52,9%, y Chile, con un 52,7%. Colombia y México, con un 48,5% y un 47%, respectivamente, no consiguen el aprobado.

Centrándonos en España, y diferenciando por edad, en el estudio se observa que los peores resultados los obtienen los menores de 4 a 11 años con un 49,3%, algo totalmente entendible al estar en proceso de aprendizaje de esa parte de la gramática. Los españoles de entre 50 y 39 años son los que mejores resultados obtienen, con un porcentaje de respuestas acertadas del 66,1%.

A mayor nivel formativo, mejor puntuación. Así, los doctorados vuelven a ser los que consiguen la mayor puntuación, con un 67%, por delante de los universitarios (64,2%), los estudiantes de bachillerato (55,3%), secundaria (49,7%) y primaria (48,8%).

Morfología

Los peores resultados del Reto de Lectura Smartick se obtienen en esta categoría, donde ningún país aprueba. España consigue un 41,4%; Chile, un 40,3%; Perú, un 38,8%; México, un 35,8%, y, en última posición, Colombia, con un 32,5%.

Poniendo el foco en España y analizando los datos por edades, las personas que mejores resultados muestran son los menores de 4 a 11 años, con un 57,2%, seguidos de los de 12 a 19 años (48,3%), edad que corresponde con secundaria. A la cola de la categoría se sitúan los españoles de entre 30 y 39 años, que solo logran alcanzar el 39,5%.

En la categoría de morfología la formación parece no guardar una estricta relación con los resultados obtenidos. Si bien los doctorados y los universitarios logran alcanzar las mejores cifras, 46,4% y 43,4%, respectivamente, las personas que solo cuentan con educación primaria ocupan el tercer puesto del ranking (39,5%), por delante de los estudiantes de bachillerato (38,2%) y secundaria (36,3%).

“Con este estudio hemos querido desmitificar que los métodos de enseñanza y el conocimiento de la lengua empeoran a lo largo de los años y por el uso de la tecnología. Así, lo demuestran los resultados, que evidencian que el problema es el método tradicional de entender y educar en la lengua, algo que puede mejorar con los nuevos recursos digitales que se están introduciendo en el sistema educativo”, afirman Daniel González de Vega y Javier Arroyo, fundadores de Smartick. “Entender y comprender la lengua es importante para poder alcanzar objetivos académicos en todas las áreas. Por eso, es esencial que se cambie la forma que tenemos de enseñar. Si atendemos a la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale, veremos que apoyarse en actividades relacionadas con los textos aumenta la efectividad del aprendizaje en un 75% y ahora contamos con diferentes métodos digitales de aprendizaje y aplicaciones que pueden lograr esos resultados”.

Se puede consultar el informe completo aquí

