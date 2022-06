Juanito Cortés, vende en subasta su primer NFT, un homenaje a Sara Baras Comunicae

miércoles, 1 de junio de 2022, 17:10 h (CET) Templum Subastas, situada en el Eixample barcelonés, será el escenario de varios hitos del mercado del arte en la capital catalana. La subasta se realizará el día 9 de junio desde las 16.30 en la sede de la casa de subastas, por primera vez se subastará obra digital en formato NFT (del inglés non fungible token) en una sala de subastas de Barcelona Destacan en esta venta la oferta 6 obras NFT de la reconocida artista internacional Gala Mirissa y la obra pictórica ¨Sara Baras" de Juanito Cortés, joven artista autodidacta creando desde los 6 años y volcado en causas sociales, dedicada a la conocida bailaora y cuya recaudación irá en su totalidad a la Fundación Querer, que además es el germen del primer NFT del joven artista gitano, que en colaboración con la criptoartista Gala Mirissa presentan un "gemelo digital" de la pieza Sara Baras, una versión digitalizada de la pintura, con música y animación, que es un perfecto complemento a la pieza original, aunque se vende de manera separada. ¨La tecnología está cambiando la manera en la que los artistas contemporáneos, y las nuevas generaciones crean y se relacionan con el arte, con esta apuesta ofreciendo obras en formato NFT abrimos el mercado del arte a nuevos artistas y a nuevos coleccionistas, mientras educamos a los compradores clásicos a disfrutar de nuevas experiencias artísticas". Así explica Carles Viñas, director de la casa de subastas Templum, la inclusión del arte digital en sus catálogos de arte caracterizados hasta ahora por la oferta de pintura y escultura, clásica y contemporánea.

Sara Baras, obra a subasta con fines benéficos

¨Juanito", pintó la obra Sara Baras contando con la colaboración de la propia bailaora, que plantó su mano en la obra del joven artista, y ahora sale a ventas con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Querer, una Institución sin ánimo de lucro creada en 2016 cuyos recursos se dedican a la ayuda de niños con problemas neurológicos, y con la que el joven artista está especialmente involucrado. Ya en 2021, Juanito Cortés, vendió su obra "Golosina n 3¨ en subasta por un precio por encima de los 6.500€. Sobre la creación de un gemelo digital de su obra "Sara Baras" por parte de la artista digital, Gala Mirissa, Juanito está especialmente motivado: ¨Hace tiempo que muestro mi obra en redes sociales, pero esto es un paso adelante. La posibilidad de animar mis obras, que se puedan comprar y vender de forma digital gracias a este nuevo formato, me encanta porque mi sueño es estar en todas las casas ".

"En otras casas de subastas de Madrid, ya se están ofertando obras en formato Nft desde finales del año pasado, con este paso, estamos situándonos a la vanguardia del movimiento en Cataluña, y abrimos el camino para el sector", termina el director de la casa de subastas. La cita con el arte solidario y digital será los días 7 y 9 de junio, el primer día para charlar sobre arte digital y el segundo para la venta.

