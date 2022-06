El Clúster GAIA celebra en Vitoria su Asamblea General y renueva su Junta Directiva Comunicae

miércoles, 1 de junio de 2022, 17:14 h (CET) Elena Zarraga continua como presidenta del Clúster, y se incorporan a la Junta Directiva a representantes de las compañías Ingeteam Power Technology, Sisteplant, Entelgy Ibai e Ikerlan, S.Coop GAIA aglutina a 300 empresas del sector de las industrias del conocimiento y la tecnología en Euskadi, empresas que dan empleo a más de 22.000 personas y el pasado año alcanzaron una facturación de 5.724M€. Se trata de los mejores datos en la historia del sector, superando las cifras prepandemia.

Vitoria-Gasteiz, 1 de junio de 2022.- Más de 150 personas han asistido hoy a la asamblea general que el Clúster de las Industrias de Conocimiento y Tecnología, GAIA, ha celebrado en Vitoria. El acto público ha contado con la participación de Ramiro González, Diputado General de la Diputación Foral de Araba, quien ha clausurado la asamblea; y Arantxa Tapia, Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

La Asamblea General de GAIA ha nombrado la nueva Junta Directiva del Clúster, que contempla los diferentes ámbitos de actividad de la Asociación en sus tres sectores vertebradores: Electrónica, Tics, e Ingeniería y Consultoría; y la dimensión de las tecnologías habilitadoras prioritarias desde el sector (IOT, Inteligencia Artificial, Inteligencia Experiencial y Ciberseguridad). Además, cuenta con un representante de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, y con un representante del Gobierno Vasco.

Durante su intervención, Arantxa Tapia ha destacado tres ámbitos prioritarios de actuación en cuanto a la digitalización de las pymes: “En primer lugar, el de las competencias digitales. Por otro lado, creemos que es importante ofrecer un acompañamiento con un itinerario, entendiendo que las empresas se encuentran en fases muy diferentes de digitalización, y no podemos dejar a nadie atrás. Sin olvidar el aspecto de la innovación no tecnológica, que incide en los cambios organizativos, culturales y de procesos. Se ha demostrado que este tipo de innovación es capaz de abonar el terreno de la Transformación Digital”. En este sentido, la consejera ha destacado que “este sector representa una herramienta indiscutible para acometer la transformación digital de la que hablamos. Si realmente queremos hacerla, sois el sector con el que hay que contar”.

Durante la clausura de la Asamblea, el diputado general, Ramiro González, ha recordado que Álava es el territorio del Estado con mayor PIB per cápita y mayor salario medio per cápita, ocupando posiciones líderes en ambos parámetros: “El gran reto que tenemos es mantener y reforzar esa posición de liderazgo y esto lo conseguiremos afrontando con éxito las tres grandes transiciones: tecnológico-digital, energético-climática y la sanitaria y social. Para conseguirlo -ha dicho-, deberemos acertar en los diagnósticos y con los socios adecuados, sabiendo que la olaboración pública-privada es esencial”.

Por su parte, la presidenta de GAIA, Elena Zarraga, ha subrayado en su intervención que para el Clúster “es muy importante no depender de ‘players’ extranjeros para garantizar el suministro de las soluciones de vanguardia que construimos. Por ello, uno de los principales aspectos que nos ocupa es fortalecer las cadenas de suministro tecnológicas, junto a la articulación de infraestructuras de apoyo y servicio al sector”.

Asimismo, Zarraga ha subrayado que el mercado, la demanda privada y pública, “nos está demostrando un compromiso inequívoco con la transición digital, priorizándose esta estrategia frente a inversiones de otra naturaleza. Afortunadamente, el sector tecnológico en Euskadi está preparado para dar respuesta, y cuenta con un alto nivel de servicio”, ha dicho.

La presidenta de GAIA ha recordado que, además, “tenemos que gestionar el hecho de que en los próximos 3 años debamos incorporar más de 5.000 nuevos profesionales al sector, y quizás nos estemos quedando cortos con esta estimación... Consideramos que este es nuestro principal hándicap para el crecimiento futuro, por lo que estamos trabajando en un plan de resiliencia en torno al talento y la transformación digital con el Gobierno Vasco”.

Por último, Elena Zarraga ha recordado los tres ejes que requieren de acción para el sector, administraciones y aliados: poner en valor la imagen de GAIA y la oferta del sector ICTA anta la sociedad y el resto de sectores; reformar los modelos relacionales con el mercado, especialmente en las pymes y en las administraciones, “buscando una mayor complicidad con los programas de compra y compra innovadora”; y, en tercer lugar, incentivar y promover la generación de nuevos ecosistemas digitales modulares, desarrollando sistemas que permitan una transformación digital de las organizaciones públicas, y de las pequeñas y micro empresas, “garantizando así una transición evolutiva y sostenible”.

Composición nueva Junta Directiva GAIA

Presidenta: Elena Zarraga – GRUPO LKS NEXT

Secretario: Aitor Alzola - BETEAN CONSULTORES, S.L. - GRUPO BETEAN

Tesorera: Mª Antonia Muguerza – SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A.

Vocales:

Ricardo Monsalve – CONATEC, S.A.L.

Imanol García – INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

Oscar Fernández de Retana – ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID, S.L. – GRUPO ARTECHE

Sergio Gallastegui – CODECONTRACT, S.L.

Alfonso Ganzabal – SISTEPLANT, S.L.

Ángel Echevarria – ENTELGY IBAI, S.A.U.

Antonio Lázaro – IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARCHITECTURE, S.A.U

Jarobit Piña – ULMA EMBEDDED SOLUTIONS, S. COOP.

Sabin Anuzita – TECUNI, S.A.U. – GRUPO VINCI

Eunate Ramírez de Miguel – VERSIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.

Joana Epalza – LUDUS TECH, S.L.

Unai Extremo – VIRTUALWARE 2007, S.A.

Azucena Hernández – EUROCYBCAR, S.L.

Xabier Mitxelena – ACCENTURE, S.L.

Unai Viscarret- IKERLAN, S. COOP. - Representante de la RVCT

Javier Múgica - SPRI – Representante del Gobierno Vasco

Director General: Tomás Iriondo - GAIA

