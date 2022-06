Enjoy The Ride convierte ideas y sueños en una placentera realidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 12:42 h (CET)

Disfrutar de experiencias únicas, llenas de comodidad y diversión, cumpliendo una agenda preparada al detalle por expertos gestores, es un sueño hecho realidad para aquellas personas que acceden a las facilidades de Enjoy The Ride. Se trata de un servicio online creado por la compañía Barcelona Lifestyle Concierge, cuya especialidad es agendar recorridos a algunos destinos premiumde Barcelona, Madrid, Ibiza, Roma o Ámsterdam.

Aprovechar el tiempo al máximo con una gran diversidad de servicios Bajo la premisa de que el tiempo es el bien más preciado de todos, Enjoy The Ride asesora a los solicitantes de sus servicios para que cada momento se pueda aprovechar al máximo. El cliente solo debe imaginarse su viaje o servicio ideal y plantearlo a los expertos gestores, para que ellos se encarguen de todos los preparativos.

Disfrutar de la Barcelona azul, surcando o anclando en sus costas en yate superior, catamarán, veleros, actividades acuáticas y otro tipo de embarcaciones es uno de los servicios más solicitados. Asimismo, el itinerario en tierra en la capital de Cataluña promete calidad, emoción y placeres como los que ofrecen sus mejores restaurantes y las discotecas de moda.

Para los más atrevidos, los vuelos en helicóptero, itinerarios en avión privado, paseos en lujosas motos o alquiler de vehículos, están disponibles para incluir en un periplo inolvidable, lleno de atenciones premium. El hospedaje en villas espaciosas y con todas las comodidades posibles también es una atención VIP que ofrece la agencia de manera segura y eficiente, con la posibilidad de reforzar el resguardo mediante la contratación de guardaespaldas.

Momentos de relajación y cuidado de la salud están garantizados con los servicios de masajes y el acceso a un gimnasio con todo lo necesario para entrenar como el usuario prefiera. Para realizar la solicitud de los servicios de esta empresa, cuya función es ser intermediaria con los proveedores, el cliente debe comunicarse vía web, mediante e-mail, mensajes en las redes sociales o por teléfono.

Compromiso con la calidad y la discreción Al contratar las gestiones con la empresa, el cliente podrá contar con una atención de primera, para despreocuparse de preparativos y otros detalles que serán resueltos por los agentes mediante el contacto con los proveedores. Las reservas en los restaurantes, hospedajes en lugares exclusivos y todo lo imaginado por el cliente tendrán un final feliz mediante las gestiones de la agencia.

En todo momento, la empresa se compromete a cumplir la Promesa de Privacidad, como un acuerdo de confidencialidad a la hora de facilitar la agenda. Vivir el sueño más aventurero, romántico, o sofisticado, está a un clic de hacerse realidad, gracias a la atención que esta empresa cumple para que sus clientes solo se ocupen de disfrutar el viaje al máximo.



