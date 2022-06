Whirlpool lanza sus nuevos frigoríficos W7 Total No Frost para un almacenamiento más intuitivo de los alimentos Comunicae

miércoles, 1 de junio de 2022, 16:30 h (CET) Los nuevos frigoríficos combi W7 Total No Frost, de la W Collection, llegan con la exclusiva tecnología 6TH Sense y el renovado sistema Cool Breeze que, junto con un conjunto de características para una gestión del espacio mucho más óptima, hacen que el almacenamiento de los alimentos sea más intuitivo que nunca Alargar la vida útil de los alimentos ya no depende de en qué lugar del frigorífico estén. Whirlpool, marca líder mundial en fabricación de electrodomésticos de cocina y lavado, ha presentado una nueva gama de frigoríficos de libre instalación, capaz de preservar los alimentos en las mejores condiciones en cualquier lugar del frigorífico. Lo consigue gracias a la tecnología Cool Breeze, un nuevo sistema multiflow que mantiene la temperatura homogénea entre los estantes.

Preservación inteligente de los alimentos

Para crear las condiciones óptimas de conservación de los alimentos, Whirlpool combina la tecnología 6TH Sense y el sistema de conservación Total No Frost. Por un lado, los sensores inteligentes integrados en el interior del frigorífico, ajustan automáticamente la temperatura al detectar variaciones, por ejemplo, al abrir la puerta o almacenar gran cantidad de alimentos a temperatura ambiente. Esta innovadora tecnología ofrece una recuperación muy rápida de la temperatura, garantizando un bajo consumo, llegando a alcanzar la clasificación energética C.

Por su parte, la tecnología Total No Frost asegura una humedad y una temperatura ideales para una conservación óptima de los alimentos, reduciendo la formación de escarcha en la nevera y hielo en el congelador.

Almacenamiento intuitivo, en cualquier lugar del frigorífico

Esta nueva gama de frigoríficos, incorpora la tecnología Cool Freeze, que garantiza una temperatura estable de los alimentos y una frescura óptima en cada estante.

Gracias a su nuevo diseño con orificios más anchos, el aire fluye uniformemente dentro de la cavidad y garantiza una temperatura constante entre los estantes, por lo que no hay que ubicarlo en uno en concreto, siendo todos adecuados. La temperatura de los alimentos es estable, manteniéndose dentro de los 0,2°* durante un período de 24 horas, para una conservación perfecta.

Aunque esta tecnología superior garantiza una preservación óptima de los alimentos en cualquier sitio, los nuevos combis incorporan unos cajones especiales para una mayor conservación. Algunos de los modelos cuentan con Multi Fresh Box, un cajón personalizable con tres temperaturas diferentes para almacenar alimentos con necesidades específicas. Gracias a la perilla de control, su temperatura se puede ajustar a una configuración específica para conservar la frescura del pescado y la carne (+0/2°), lácteos (+2/3°) o frutas y verduras (+4°).

El cajón Fresh Box+ garantiza hasta 15 días** de frescura para frutas y verduras. Gracias a su pomo integrado, este cajón permite seleccionar el nivel de humedad ideal para conservar los productos frescos en su estado óptimo y conservar su frescura durante más tiempo. Por su parte, la Fresh Box 0°, es un área a baja temperatura, aproximadamente a 0°, diseñada para conservar los alimentos más delicados, como carne y pescado, y así reducir la proliferación de bacterias.

Autogestión completa del espacio

Almacenar los alimentos es aún más fácil con este conjunto de soluciones de diseño que permiten la máxima flexibilidad en la gestión del espacio para aprovechar al máximo cada rincón:

Puerta interior flexible : diseñada para almacenar artículos altos y voluminosos. Con un simple movimiento, los medios estantes se pueden quitar y colocar a la altura deseada, asegurando suficiente espacio para botellas altas.

: diseñada para almacenar artículos altos y voluminosos. Con un simple movimiento, los medios estantes se pueden quitar y colocar a la altura deseada, asegurando suficiente espacio para botellas altas. Flexi Shelf+ : este nuevo estante completamente plegable ofrece tres posiciones distintas, proporcionando la máxima flexibilidad a la hora de almacenar productos voluminosos.

: este nuevo estante completamente plegable ofrece tres posiciones distintas, proporcionando la máxima flexibilidad a la hora de almacenar productos voluminosos. Soporte para botellas : un lugar para guardar las bebidas de forma segura.

: un lugar para guardar las bebidas de forma segura. Bandeja de fácil acceso: situada en el nivel superior del congelador para garantizar la visibilidad inmediata de los alimentos y facilitar el acceso a ellos. *Basado en pruebas internas, fluctuación máxima de temperatura promedio (+/-0,2 °C) medida en el núcleo del simulante de alimentos colocado en cada estante del compartimiento de alimentos frescos a la configuración de temperatura normal.

** Basado en pérdida de peso y calidad visual, considerando frutas y verduras comunes. Procedimiento de prueba interna.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La presidenta del Voluntariado Banreservas visita la Feria del Libro para presentar "Un banco de historias" La mitad de los adultos españoles suspenden en ortografía, según Smartick El Instituto IECO publica el Decálogo de Buenas Prácticas en Liderazgo Humanista El Centro Criptológico Nacional certifica el único software de borrado seguro integrado por Sortis ¿Qué es Aurquia? La nueva promotora de viviendas de Ignacio Moreno Carnero