La nueva colección en colores flúor para verano de Lolitas&L Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 10:30 h (CET)

Una de las tendencias que va a reaparecer este verano es la de las prendas con colores flúor. También conocidos como colores neón, esta moda se ha vuelto a posicionar entre las más utilizadas de esta temporada.

Siguiendo los patrones de este estilo, la tienda online Lolitas&L ha lanzado recientemente su nueva colección en colores flúor para verano, donde los fucsias, amarillos intensos y verdes ácidos serán las tonalidades que llenarán de alegría cada una de las prendas. Esta gama de colores es perfecta para dar un toque de calidez y destacar cada look, durante la época más vibrante del año.

Una moda que nunca se fue del todo Los años 80 fueron una década que estuvo marcada por la necesidad social de romper con algunos paradigmas y, una de las formas para manifestar su rebeldía fue el uso de colores estridentes que hacían que cualquier look llamase la atención.

Desde entonces, los colores flúor han sido una constante en las colecciones de grandes diseñadores y, aunque su uso ha sido menos extendido, esta tendencia nunca se fue del todo después de casi 4 décadas. Esta explosión visual se caracteriza por sus prendas con tonalidades vibrantes fluorescentes, siendo los colores más destacados el fucsia, el amarillo intenso, el naranja y el verde ácido. Estos, combinados con accesorios que tengan una gama similar, complementan un look lleno de innovación, alegría y frescura. En la actualidad, los colores flúor se han consolidado en la moda urbana gracias a las celebridades, que han vuelto a poner en boca de todos estos vibrantes matices.

Lolitas&L trae con su catálogo numerosas combinaciones vibrantes Con más de tres décadas de experiencia en el ámbito de la moda, Lolitas&L ya tiene lista su nueva colección de colores flúor para este verano. Siguiendo las tendencias con colores vibrantes y llamativos, en su tienda online se encuentra disponible un gran número de diseños de vestidos, camisetas y pantalones para combinar con diferentes estilos que se ajustan a las preferencias de cualquier mujer para crear su propio outfit.

Para quienes tienen personalidades más introvertidas, los colores neón pueden ser un poco intimidantes al principio. Sin embargo, a través de su página web, pueden encontrarse algunos tips en cuanto a prendas y combinaciones, con el fin de sacar el mejor provecho a esta tendencia e incorporarla a su estilo personal. Asimismo, cuentan con varios métodos de pago 100 % seguros, política de devolución durante los 30 días posteriores a la compra y envío gratuito en compras desde 50 €.

Las personas que deseen innovar este verano pueden entrar a la página web de esta marca y adquirir prendas originales y de calidad.



