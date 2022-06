Sigüenza acogerá la VII Edición del Congreso de Arqueología Medieval (España-Portugal) Comunicae

miércoles, 1 de junio de 2022, 14:18 h (CET) Así lo anunció la Junta Directiva de la Asociación Española de Arqueología Medieval que lo organiza, reunida en la Ciudad del Doncel La Junta Directiva de la Asociación Española de Arqueología Medieval (AEAM) se reunió recientemente en Sigüenza donde anunció que celebrará su próximo Congreso, el VII, precisamente en la Ciudad del Doncel, y más concretamente en el mes de marzo de 2023.

El VI Congreso se celebró con gran éxito en Alicante, en noviembre de 2019, y desde entonces no había vuelto a convocarse, a causa de la pandemia. El evento se concibe como un espacio de debate y de intercambio de conocimiento de las investigaciones arqueológicas medievales de los últimos años, abarcando el amplio ámbito cronológico del milenio que transcurrió desde la Tardo-Antigüedad hasta el final del Medievo (siglos V-XV d.C.).

Es habitual que asistan más de 200 especialistas en Arqueología Medieval de España y Portugal, siendo éste el más concurrido y de mayor interés científico de cuantos se celebran en España sobre esta temática.

El congreso se enmarca en el programa de actividades del IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza, que precisamente conmemora un acontecimiento de gran relevancia para los seguntinos en la Edad Media, como fue la toma de Segontia, por parte de las tropas cristianas encabezadas por el Obispo Bernardo de Agen, en el siglo XII.

Asimismo, tras la celebración de su Asamblea General ordinaria, la Asociación Española de Arqueología Medieval, reunida en Toledo el pasado 28 de mayo aprobó unánimemente su apoyo a la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la categoría de Paisaje Cultural. No en vano, 'El paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza', que ha sobrevivido hasta nuestros días, se forjó, en buena medida, en la Edad Media.

