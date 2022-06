Ruibal patrocina la 51º edición del Memorial Valenciaga Comunicae

miércoles, 1 de junio de 2022, 13:54 h (CET) Junto con el Grupo Gorla, Ruibal ha cedido a la carrera ciclista 11 vehículos de las siguientes marcas: Mercedes, Peugeot, Opel, Ford y Toyota Un año más, Ruibal junto con el Grupo Gorla patrocina el Memorial Valenciaga con la cesión de 11 vehículos de diferentes marcas que aseguran el correcto funcionamiento de la carrera ciclista: un Mercedes GLA, el nuevo Mercedes EQC 100% eléctrico, un Peugeot 3008, el nuevo Peugeot 308, el DS4 y DS7, un Opel Grandland, un Opel Corsa, un Ford Focus, un Ford Puma y un Toyota RAv4.

Ruibal persigue el objetivo de cubrir el servicio de alquiler de vehículos en la provincia de Gipuzkoa y alrededores, ofreciendo siempre garantía de calidad en todos sus coches.

Entre su flota de vehículos se encuentran turismos, furgonetas de carga y de pasajeros de hasta nueve plazas y furgonetas camper de una gran variedad de marcas, tamaños y capacidades para que se puedan adaptar a cualquier necesidad de los usuarios: mudanzas, traslados, excursiones, vacaciones, etc.

En 2021 se produjo la fusión de Ruibal con la marca comercial Europcar perteneciente al Grupo Gorla. De esta forma, desde Ruibal pueden ofrecer un mayor abanico de servicios y vehículos, de la mano de una marca que cuenta con más de 3.800 oficinas repartidas por más de 140 países.

Sin embargo, al ser una empresa local, Ruibal aporta un trato cercano y personalizado a todos sus clientes con la máxima garantía de calidad, aceptando conductores sin límite de edad, además de ofrecer una flota de modernos vehículos con un máximo de un año de antigüedad. Asimismo, sus tarifas se mantienen estables durante todo el año y no varían dependiendo de la oferta y la demanda. Por último, ponen a disposición de sus clientes su servicio de entrega y recogida y un completo servicio posventa de taller en el mismo centro.

Cabe destacar que en Ruibal renuevan constantemente su flota de vehículos para que sus clientes puedan elegir entre una amplia selección de estos y escoger el que mejor se adapte a cada necesidad o circunstancia. Además de contar con una amplia gama de servicios destinados a ofrecer la mejor experiencia en todo el proceso.

RUIBAL ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.L., situada en Gipuzkoa y con más de 10 años de experiencia, centra su actividad en el alquiler de vehículos: turismos, furgonetas de carga, combi pasajeros y campers. Con una facturación en crecimiento y más de 9.000 clientes repartidos por Gipuzkoa y alrededores, se ha convertido en un referente en cuanto a calidad y servicio con el cliente.

