Eleglide, las bicicletas eléctricas más baratas del mercado que triunfan en Europa, por fin llegan a España

Los amantes del deporte, los que buscan un medio de transporte sostenible, o simplemente quieren disfrutar de una ruta por la ciudad o por la naturaleza sin hacer esfuerzo, están de enhorabuena, porque acaba de aterrizar en España la marca de movilidad eléctrica Eleglide Bicicletas eléctricas de montaña o trekking

Eleglide ha lanzado de forma oficial diferentes modelos de bicicletas y patinetes eléctricos para todo tipo de necesidades o gustos. Los dos modelos más conocidos en la actualidad son la Eleglide M1 y Eleglide M1 Plus, son dos bicicletas de pedaleo asistido que cuentan con un motor de 250W, ofreciendo una velocidad máxima de 25 km/h, tal y como marca la regulación europea.



Ambos modelos disponen de frenos de disco, suspensión delantera, ruedas de 27,5” y 21 velocidades con cambios Shimano. La principal diferencia que se presentan entre ambos modelos además del color, es el tamaño del cuadro, 17” en M1 y 18” en M1 Plus, y la autonomía de la batería, la cual en el modelo Eleglide M1 ofrece hasta 65 Km de pedaleo asistido y la Eleglide M1 Plus hasta 100 km en su modo asistido. Además el modelo M1 Plus incorpora una pantalla de información LCD.



Además, la marca en esta semana, celebrando su llegada a España, nos ha sorprendido con el lanzamiento de sus dos nuevos modelos, Eleglide T1 y Eleglide T1 Step-Thru. Son modelos más orientados a circular por ciudad y rutas de senderismo o paseo, y ambos modelos también cuentan con un motor de 250W y una velocidad máxima de pedaleo asistido de 25 km/h, para estar dentro de la regulación europea.

En este caso, ambas incluyen cambio Shimano de 7 velocidades, frenos de disco, suspensión delantera, ruedas de 27,5”, pantalla LCD, portaequipajes y ofrecen una autonomía de pedaleo asistido de hasta 10 km. Las diferencias más significativas, además del color, es que el modelo Eleglide T1 cuenta con unos tacos de rueda algo más pronunciados (más preparada para una ruta de senderismo sencilla), mientras que la Eleglide T1 Step-Thru, cuenta con unas ruedas lisas, más aptas para ciudad, un asiento más grande y confortable, y no cuenta con la barra superior horizontal del cuadro, algo que facilita el subir y bajar de la bicicleta.

Patinetes eléctricos Eleglide

La marca, busca ser un referente en Europa en el sector de la movilidad eléctrica, y esto implica que debe de estar presente en la gama de productos de patinetes eléctricos. En este caso, Eleglide, promete unos productos que buscan la comodidad del usuario mientras circula con él, con excelentes prestaciones, calidad y precio contenido.

Aunque ya cuenta con los modelos Eleglide S1, Eleglide S1 Plus, Eleglide D1 y Eleglide D1 Master, sin duda alguna, el modelo que está teniendo una gran acogida en el mercado europeo es el Eleglide S1 Plus.

Este modelo, aunque está limitado a 24 km/h para cumplir con las legislaciones vigentes, cuenta con un potente motor de 450W y una autonomía que puede llegar hasta los 45 km/h, más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Además, la marca quiere centrarse en que sus patinetes ofrecen una experiencia de conducción confortable, para ello, disponen de una base más amplia de forma que se puede llegar a circular con los pies en paralelo, unas ruedas neumáticas de 10 pulgadas que ayudan a absorber mejor las irregularidades del suelo junto con su propia suspensión y un preciso freno de disco que ofrece seguridad al frenar.



Una apuesta por un servicio local

El sitio oficial Eleglide.es ha firmado se ha aliado con el taller especializado Tallervmp.com para dar cobertura técnica y reparaciones en garantía a todos los clientes de Eleglide.es. Además garantizan repuestos para todos los modelos.

Eleglide ofrece bicicletas y patinetes eléctricos aptos para todos los bolsillos

Eleglide está siendo todo un éxito de ventas en diferentes países europeos, al ofrecer bicicletas eléctricas de montaña, hasta un 50% más baratas que su competencia más directa, y cuenta con ofertas especiales de lanzamiento para celebrar su llegada oficialmente a España.

La marca llega con la premisa de que todo el mundo tiene derecho a poder disfrutar de la movilidad sostenible y ecológica, y su estrategia de mantener márgenes reducidos para ofrecer un precio muy económico, esto está haciendo que triunfe en toda Europa.



De tal forma, se puede encontrar el modelo más económico, la bicicleta eléctrica Eleglide M1 por 599,99€ en promoción especial, la Eleglide M1 Plus por tan solo 699,99€, o el patinete eléctrico Eleglide S1 Plus por 359,99€.

Sin duda, son los precios más económicos en cuanto a bicicletas de pedaleo asistido, y esto animará a muchas personas a entrar en un tipo de productos que antes no se plantearía por su alto coste.