La nueva bicicleta eléctrica Xiaomi disponible en Movimur Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, Xiaomi es una de las marcas de productos electrónicos del momento, cuyos artículos cuentan con un buen diseño, son de alta calidad y además accesibles al gran público. En la web de Movimur, se puede acceder a un sinfín de artículos que conforman el universo Xiaomi, desde teléfonos móviles hasta drones.

Entre la amplia variedad de la marca asiática que ofrece este negocio, destacan las bicicletas eléctricas. En particular, la bicicleta eléctrica Qicycle plegable resulta una de las mejores opciones para uso en entornos urbanos. Movimur la entrega vía envío express en menos de 24 horas y cuenta con una garantía de 3 años.

La bicicleta eléctrica de Xiaomi Qicycle es uno de los modelos más famosos de las bicicletas eléctricas de Xiaomi y la que está actualmente disponible, corresponde a la segunda generación de un modelo que ha mejorado varias de sus características. En este sentido, la batería es más pequeña, pero mantiene su capacidad de autonomía, mientras que el color mate de la pintura le otorga un aspecto distinguido. Este vehículo cumple las normativas europeas tanto por potencia como velocidad máxima, que es de 25 kilómetros por hora.

El vehículo viene con un motor de 250 watts y nuevas ruedas que son más grandes que las del modelo anterior. Esta característica permite un mejor desempeño en caminos que no están asfaltados, sin perder capacidad de plegarse fácilmente. La tecnología de frenado de la bicicleta eléctrica facilita la detención por completo en solo 3 metros cuando alcanza máxima velocidad.

En 2016, Xiaomi lanzó el primer modelo de la Qicycle, que comenzó costando alrededor de 3.000 €. Hoy en día, es posible conseguir la nueva versión en Movimur con un precio mucho más económico al inicial. Todos los medios de pago de la tienda son seguros y están garantizados. Además, ante cualquier inconveniente, el cliente puede acceder al servicio técnico propio de la empresa.

Bicicletas eléctricas Xiaomi de montaña en Movimur Además de la Qicycle, Movimur cuenta con distintos modelos de mountain bike de la misma marca. Por ejemplo, la MTB Xiaomi HIMO C26 Max cuenta con una autonomía máxima de 100 kilómetros, puede cargar hasta 100 kilos y dispone de luces LED frontales y traseras. Además, cuenta con una pantalla digital LCD y viene en color blanco o gris.

Todos estos vehículos cuentan con tres modos de pedaleo posibles. En el primero, toda la propulsión es proporcionada por el motor eléctrico. A su vez, en el segundo el esfuerzo es combinado, mientras que en el tercero el motor permanece inactivo y la bicicleta funciona como una tradicional.

En Movimur es posible consultar todas las características de la nueva bicicleta eléctrica Xiaomi, además de otros modelos de la misma marca, que funcionan como un medio de transporte económico y ecológico, tanto para la ciudad como para el campo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.