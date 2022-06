¿Cómo curar el ojo vago? Los nuevos tratamientos, de la mano de Dicopt

Cuando se produce un desigual desarrollo de la visión entre ambos ojos, surge la duda de cómo curar el ojo vago. Existe una gran variedad de tratamientos clásicos, pero Dicopt desarrolló una nueva tecnología de terapia que usa videojuegos de realidad virtual para corregir esta condición.

También conocida clínicamente como ambliopía, la disminución de la capacidad visual se puede mejorar si se detecta a tiempo y se implementan ejercicios y procedimientos de corrección.

Tratamientos para curar el ojo vago La ambliopía en niños es muy común y se detecta entre los primeros años de la infancia. En este sentido, el procedimiento más utilizado son los parches oculares, los cuales se colocan en el ojo sano de seis a ocho horas al día durante aproximadamente un año, obligando al menos dominante a trabajar por su cuenta. También se puede complementar con el uso de gafas, cuando la pérdida de visión es causada por la anisometropía. De esta manera, el niño aprende a usar el ojo vago.

En ocasiones, cuando estos tratamientos no funcionan, se recurre a las gotas de atropina. Estas cumplen la misma función que el parche: nublan temporalmente la visión del ojo dominante para que el afectado se pueda comenzar a desarrollar. La cirugía es solo para cuando existe estrabismo (ojo torcido). Si el ojo vago es debido a una anisometropía (diferencia de graduación entre ojos) no se puede operar. A través de esta se puede tensar o aflojar el músculo que hace que el ojo no funcione de la manera correcta.

Curar el ojo vago con realidad virtual Si bien los tratamientos tradicionales son efectivos, Dicopt presenta una nueva alternativa más dinámica y menos invasiva. La compañía presenta una tecnología que incorpora ejercicios visuales en juegos de realidad virtual para que los niños se diviertan mientras recuperan la visión. Este es un producto sanitario que complementa el trabajo del parche y reduce notablemente el tiempo de terapia.

En líneas generales, el juego se programa para que el ojo vago trabaje en mejorar la percepción de las formas y colores, porque se le muestra el lado del videojuego con mayor movimiento, y para el ojo dominante se deja una imagen estática. Al utilizar solo el parche, se deja en reposo uno de los ojos. En cambio, al realizar la terapia con realidad virtual se trabaja simultáneamente con ambos ojos, lo cual favorece la recuperación.

Además, la propuesta de Dicopt apuesta por las nuevas tecnologías para mejorar la gestión del oftalmólogo, ya que el juego se encarga de contener toda la información del progreso, para poder realizar la consulta de manera virtual. Por todo ello, este tratamiento innovador se consolida como uno de los favoritos de todas aquellos pacientes que quieren saber cómo curar el ojo vago.