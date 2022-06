El 82% de los españoles se puso a dieta el año pasado

Según un estudio* llevado a cabo para Siken, el 98% de los encuestados asegura haberse saltado alguna vez la dieta y los alimentos dulces son la mayor perdición a la hora de "pecar" para un 48% Se acerca el verano y la operación bikini se pone en marcha para perder esos kilos de más que impiden lucir la figura deseada en la playa o la piscina. Pero hacer dieta no es siempre una tarea fácil y actualmente, es prácticamente imposible encontrar personas que no se hayan puesto a régimen alguna vez en su vida. Esto es lo que refleja la encuesta de percepción llevada a cabo para la marca de referencia de control de peso, Siken, con motivo del lanzamiento de su gama de Sustituivos Plus con Colágeno, donde se destaca que el 100% de los españoles afirma haber hecho dieta alguna vez en su vida y un 82% lo hizo durante el año pasado en una (43%), dos (22%) o más de dos ocasiones (11%) y sin olvidar a los que afirman vivir permanentemente a dieta (6%).

Las conclusiones de la encuesta revelan que solo el 37% de los encuestados declara haber terminado con éxito su dieta. Por el contrario, el 25% asegura que no lo ha hecho y un 38% dice haberlo hecho a medias.

Pecar o no pecar, esa es la cuestión. "Cuando se está a dieta es frecuente que, en ocasiones, la fuerza de voluntad nos abandone y cometamos algún que otro exceso". En relación a este tema, los resultados indican el 98% de los españoles se ha saltado alguna vez la dieta. De estos “pecadores” se encuentra que un 43% confirma haberse saltado la dieta muchas veces, un 45% hacerlo alguna vez en ocasiones especiales y un 10% haberlo hecho pero muy raramente.

Cuando se hace dieta, a los españoles les pierden los alimentos dulces y así se pone de manifiesto por el 48% de los encuestados. Los alimentos salados son una tentación para el 19% y el pan para el 11%. Darse un capricho entre horas supone la perdición para un 22% de la población.

El 48% de los españoles tiene claro que la razón por la que se pone a dieta es porque quiere quitarse los kilitos que le sobran de cara al verano. Otra de las épocas del año que causan estragos en el cuerpo es la Navidad, así el 26% de los encuestados afirma que tras los excesos que hace en esta época del año, necesita volver a recuperar su alimentación habitual y su figura. El 34% decide hacer dieta porque de verdad tiene sobrepeso y lo considera necesario, mientras que el 22% afirma tener un problema de salud que le obliga a llevar un control de su peso.

Actualmente, existen productos sustitutivos de comida, como los de Siken, que ayudan a bajar el consumo de calorías al sustituir una o dos comidas principales del día en función del objetivo deseado, mantener o perder el peso respectivamente*, combinando una dieta equilibrada con un aumento de la actividad física.

A la hora de preguntar a los encuestados si han probado los productos sustitutivos para hacer dieta, un 60% confirma haberlo hecho mientras que el resto lo niega.

Además de contribuir a perder o mantener el peso*, algunos productos sustitutivos lanzados al mercado recientemente como la gama de sustitutivos Plus Siken contienen otros ingredientes interesantes, como el colágeno, que ayuda a cuidarse por fuera.

*Encuesta online realizada para Faes Farma por la empresa de investigación de mercados Cint, en marzo 2022. Muestra: 500 personas.