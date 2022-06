Seguros de responsabilidad civil para instaladores de gas, en Thenowo Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La profesión de instalador de sistemas de gas conlleva una gran responsabilidad y, por desgracia, una tasa de siniestralidad superior en comparación a muchos otros oficios.

En caso de ocasionar daños a uno o más terceros y ser reclamado por ello, las consecuencias económicas y legales a la que tiene que hacer frente el autónomo o la empresa, difícilmente son abordables.

Ante esta problemática, contratar un seguro de responsabilidad civil para instaladores de gas es la mejor opción. Gracias a esta póliza, el profesional cuenta con respaldo en caso de sufrir una reclamación por causar perjuicios a otros, protegiendo su patrimonio y la continuidad de su actividad.

¿Cómo encontrar el mejor seguro para instaladores de gas? Debido a la gran oferta de pólizas y aseguradoras, dar con uno que realmente se adecúe a las necesidades del autónomo o empresa no es un proceso sencillo. Por este motivo, optar por el comparador de seguros de Thenowo puede ser clave para agilizar la tarea y encontrar uno que realmente se adapte a las necesidades del instalador.

Gracias a esta herramienta, el usuario podrá conseguir al instante una comparativa de precios y coberturas 100 % personalizada.

Todo lo que cubre el seguro de instaladores de gas Aunque las garantías pueden variar según la compañía, a menudo suelen coincidir en algunas, como puede ser la responsabilidad civil de explotación, que cubre los daños provocados durante la instalación, o la defensa jurídica, en caso de ser acusados ante los tribunales por haber incumplido alguna ley. Asimismo, también puede ser la responsabilidad civil postrabajos, en el caso de ocasionarse daños una vez terminada la instalación.

¿Por qué contratar esta RC para Instaladores de Gas con Thenowo? Aunque son muchas las ventajas de contratar a través de Thenowo, sin duda, una de las más relevantes para sus usuarios es el hecho de que el comparador sea gratuito, por lo que no encarece el coste de la póliza.

Además, gracias a los acuerdos que mantiene con las aseguradoras, Thenowo es capaz de ofrecer seguros a precios imbatibles y al alto número de clientes podemos conseguirte propuestas que la mayoría de agentes y corredores no podrá igualar.

Para los instaladores de gas es imprescindible contar con un seguro de responsabilidad civil específico para su área, que les permita desarrollar su actividad profesional con la mayor tranquilidad. Thenowo cuenta con las mejores compañías de seguro, con los precios más competitivos y mejores servicios ante un siniestro provocado por gas.

