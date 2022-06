¿En qué consiste el sistema de oportunidades de LinkMusic? Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Tener una cartera de clientes y contratos como músico no es una tarea sencilla, sobre todo al inicio de la carrera. Por esta razón, es importante darse a conocer a través de iniciativas que proyecten el talento de los artistas y amplíen sus posibilidades de tocar en salas de conciertos.

En este sentido, una alternativa la ofrece LinkMusic. La plataforma musical ha desarrollado un sistema de oportunidades que permiten a los músicos, managers y promotores proponerse como candidatos en las salas inscritas y activadas dentro del sitio web. A través de los filtros establecidos, los músicos podrán buscar eventos que encajen con sus características y postularse a ellos con tan solo un clic.

¿Cómo postularse al sistema de oportunidades de LinkMusic? Con el propósito de promover la expansión de nuevos artistas, LinkMusic ha creado un canal de promoción dentro de su plataforma que permite a los solistas y bandas emergentes suscritos a la membresía ProStandard y ProPremium, conseguir mayores oportunidades para participar en eventos relacionados con su género musical.

Para postularse a nuevos eventos, el usuario deberá crear un perfil completo (sea promotor, músico o fans), el cual contiene una ficha con datos generales como, una opción para subir fotos, audios y vídeos, así como un espacio donde los usuarios pueden colocar valoraciones. Una vez completados los datos, el usuario debe acceder al panel interno de su perfil y, en la sección “crear eventos”, enviar un mensaje para unirse a la sala.

El equipo de organizadores de eventos recibe una notificación dentro de la plataforma que contiene la postulación del candidato, junto a un enlace con su perfil completo, el cual será evaluado por ellos y podrán decidir si aceptarlo o no. Si la respuesta ha sido satisfactoria, el grupo o músico recibirá una notificación en su panel con la confirmación al acceso de la sala. Dentro de esta, los músicos pueden hacer comentarios en los eventos, interactuar con los fans y, además, podrán recibir alertas sobre un evento. El sistema permite a los músicos compartir el evento en sus redes sociales, ver el estado de aforo del concierto y recibir en su correo cualquier novedad relacionada con el mismo.

LinkMusic un espacio para la interacción Además de ofrecer alternativas para que los músicos adquieran mayores oportunidades de contratación, LinkMusic brinda a los cantantes y grupos musicales un espacio gratuito en el cual pueden darse a conocer, crear nuevas alianzas, interactuar con seguidores y aumentar su reconocimiento en el escenario musical.

La propuesta es una poderosa base de conexión que ayuda a los músicos a potenciar y a rentabilizar su talento y, por otro lado, es un canal efectivo para ganar notoriedad y reconocimiento en el competitivo mercado musical. Todos estos aspectos hacen de LinkMusic una excelente alternativa para las bandas y grupos emergentes en crecimiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.