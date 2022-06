Cuadros eléctricos a medida para cada piscina de Swimhome Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Para disfrutar completamente de una piscina, es necesario contar con medidas que garanticen la seguridad de todos los usuarios. En este sentido, uno de los elementos más importantes son los cuadros eléctricos para piscina. Estos sirven para gestionar la energía de diversos dispositivos.

En la tienda online Swimhome es posible acceder a cuadros de electricidad para piscinas equipados con los mejores complementos. Con ellos se garantiza, por ejemplo, el correcto funcionamiento de la bomba de filtración o de los sistemas de focos. Este producto se puede personalizar y ajustar a las necesidades de cada cliente, incluyendo un transformador o fuente de alimentación que sea adecuado para cada caso.

Cuadros eléctricos ajustables y fáciles de instalar Todos los cuadros eléctricos que ofrece Swimhome vienen con los componentes opcionales necesarios instalados en su interior, y cuentan con una guía sencilla y clara de instalación. Además, es posible prepararlos a medida, según el tamaño y el transformador que haga falta. Si un cliente necesita un modelo que no está publicado en el sitio web, puede solicitar un presupuesto sin ningún tipo de compromiso.

La variedad que ofrece Swimhome responde a que no todas las piscinas son iguales ni cuentan con los mismos dispositivos de filtrado e iluminación. Por ejemplo, las que funcionan con una gran potencia lumínica requieren de cuadros más grandes. También es posible preferir un modelo con más espacio para poder ampliar la instalación más adelante.

Las cajas que vende Swimhome son IP65, un modelo apto para instalaciones en exteriores. Como estos cuadros eléctricos cuentan con componentes de primera calidad, permiten alargar la vida útil de los sistemas de iluminación LED y los motores de filtración, garantizando la mayor seguridad posible.

Swimhome habilita la posibilidad de controlar las luces con un mando a distancia Uno de los controladores de alta calidad disponible en Swimhome permite la opción de encender y apagar el sistema de iluminación de la piscina con un mando a distancia. Este dispositivo funciona tanto con focos LED como con lámparas blancas, RGB o halógenas. De esta manera, ya no es necesario dirigirse al cuadro eléctrico para manejar las luces.

Por otra parte, la tienda online cuenta con cuadros que han sido específicamente diseñados para la nueva tecnología LED 12 V DC, que cada vez se emplea más para dotar a las piscinas de iluminación. Con este producto es posible conseguir una alimentación estable y fiable que alarga la vida de los diodos de los focos LED. También resultan más eficientes y aseguran un consumo menor que los transformadores tradicionales.

A través de Swimhome se pueden comprar cuadros eléctricos modernos y prácticos para piscina. Con ellos se puede mejorar la seguridad y la eficiencia de las bombas de filtración y los distintos sistemas de iluminación.

