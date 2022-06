Sanción para las sociedades que no presenten cuentas anuales Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La disposición adicional undécima del Reglamento de Desarrollo de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 2/2021, estableció el traspaso de algunas funciones que lograron que la ICAC tuviera, por primera vez, acceso total a los registros mercantiles. Con esto, se ha podido cuantificar y determinar las sociedades que incumplen esta ley, con relación a los datos correspondientes al 2019, antes de pandemia.

De esta manera, se definen entonces las sanciones fundamentadas en el desempeño económico de las entidades. La empresa MZG Asesores ofrece sus servicios a empresas que necesitan una solución jurídica, a causa de una sanción por no presentar cuentas anuales.

Modificaciones en el importe y gestión de sanciones por no presentar cuentas anuales El incumplimiento de la presentación de cuentas anuales, fuera del plazo establecido o por negligencia, incurre en el delito de insolvencia impune del derecho mercantil. De esta forma, se considera dentro de la conducta reconocida como ocultamiento o destrucción de material probatorio que justifica la actividad económica de la empresa. Esto podría representar el cierre fiscal de las compañías.

Las últimas actualizaciones y el más reciente registro del 2021, publicado en el manual anual de los registros mercantiles, ha revelado un comportamiento medio en las sanciones, que se mantiene por encima de los 5.000 euros por expediente.

Para el término del año pasado, se conocieron 165 casos resueltos de incumplimiento. Sin embargo, la norma aprobada el año pasado, que estableció el marco de colaboración entre la ICAC y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, traspasó de forma directa la responsabilidad de la administración de sanciones y la definición de las mismas a los registros mercantiles competentes.

Esto reflejaría un incremento en los casos de sanción y presenta modificaciones en la aplicación de multas, retribuidas según el desempeño económico de las entidades que incumplen los registros.

MZG Asesores ofrece una asesoría eficaz en la solución de problemas con los registros mercantiles El equipo de asesores de MZG Asesores, expertos en derecho mercantil, ofrece su patente servicio como intermediador para dar solución a los problemas y sanciones económicas, producto del incumplimiento de registros de las cuentas anuales. El descuido en la entrega de estas a los registros mercantiles puede extenderse a la imputación de acusaciones por el delito de insolvencia punible, que puede enfrentar una pena hasta de 6 años de cárcel y multas que podrían llegar a los 600.000 euros. Además de una desfavorable reputación para las empresas implicadas.

MZG Asesores sirve como asesor en Madrid, resolviendo las agravantes consecuencias de la falta, en instancias como la acusación por violencia de la masa concursal. En solo unos pasos sencillos, el equipo examinará y dará respuesta al caso de los solicitantes, de manera online. MZG Asesores, excelente asesoría y defensa y solución de sanciones por no presentar cuentas anuales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.