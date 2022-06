The Indian Face, la marca de aventureros que triunfa en Alemania Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La marca que entiende lo que les gusta y necesitan está a disposición de los alemanes apasionados por el espíritu libre, la vida deportiva y la aventura.

La dinámica del comercio cambió hace mucho tiempo, ya no se trata de conseguir un producto inmediatamente, sino de buscar la identidad, diseño y calidad que mejor representen los intereses personales.Por esta razón, The Indian Face triunfa en Alemania, siendo una de las marcas mejor valoradas en la venta de accesorios para los más arriesgados; una marca de aventureros, diseñada por aventureros. The Indian Face crece en la opinión popular de deportistas y los más curiosos.

El concepto comercial de The Indian Face sigue conquistando Europa La marca de accesorios para la aventura y el deporte, The Indian Face, surgió hace 15 años como una alternativa en el mercado de venta de gorras, gafas de sol, gafas deportivas, máscaras para esquí y relojes. En Alemania, la marca ha tenido un gran recibimiento y crece en la opinión de los más aventureros, alcanzando una gran valoración que la establece como una de las ofertas más competitivas, en relación con el mercado de accesorios.

La popularidad de la marca se ha extendido alrededor del continente europeo y ha llegado a algunos países de América, Asía y Oceanía. Actualmente, su venta está activa en 30 países. El diferenciador de la marca es el acierto y conocimiento de lo que realmente gusta y atrae a los más curiosos y apasionados por las actividades extremas. La marca fue creada por aventureros y la inspiración de sus accesorios es la búsqueda del vínculo especial de los deportistas con la aventura, es la combinación de calidad, diseño e identidad.

Concepto inspirado en los inicios de la raza humana El espíritu aventurero se lleva en la sangre. Por más civilizada y evolucionada que esté la sociedad, en la naturaleza humana siempre se hallará ese ímpetu agresivo y salvaje que se desata en actividades que producen adrenalina. La aventura y el deporte llevan la vida al límite y producen una sensación de placer inigualable. No es fácil identificar lo que los amantes de este estilo de vida quieren y necesitan.

El éxito de la marca radica en su concepto. La apropiación del término indian se refiere a esas características originarias de la raza humana, que acentúan el perfil de los aventureros, como valientes, fuertes, arriesgados, y sobre todo, esa conexión que tienen con la naturaleza.

La credibilidad también es un importante factor. La marca nace por la proximidad y experiencia de sus creadores con el estilo de vida aventurero y deportivo. Entienden la importancia de los accesorios para el desarrollo de las actividades, por lo que la gama de sus productos es muy resistente.

